Mercoledì 30 ottobre prenderà il via in prima serata su Rai 2 la nuova attesissima fiction Volevo fare la rockstar con protagonista Valentina Bellè, che veste i panni della giovane mamma ventisettenne Olivia, rimasta incinta di all'età di 16 anni di due gemelle, che cresce da sola in quanto abbandonata dal fidanzato dell'epoca.

La fiction terrà compagnia ai telespettatori per sei settimane e racconterà le vicende di Olivia, di suo fratello Eros e delle due gemelle.

Nella prima puntata Olivia sarà vittima di un grave incidente d'auto che metterà a rischio la sua vita: da questo momento la giovane mamma comincerà a riconsiderare tutta la propria esistenza e capirà di aver perso del tempo prezioso.

Nella prima puntata Olivia avrà un incidente

Nella prima puntata della nuova fiction Volevo fare la Rockstar, che andrà in onda mercoledì 30 ottobre su Rai 2, Olivia (Valentina Bellé) si troverà di fronte ad un drammatico evento che le sconvolgerà la vita: subirà un grave incidente d'auto da cui uscirà viva per miracolo.

A questo punto si troverà a vivere una crisi esistenziale e metterà in discussione tutto ciò che aveva vissuto fino a quel momento.

Olivia ha avuto due gemelle all'età di 16 anni e per mantenerle ha trovato subito un lavoro, con il quale ha potuto crescere da sola le sue bambine e aiutare il fratello Eros, più piccolo di lei di dieci anni. Ma per riuscire in questo la donna ha dovuto mettere da parte il sogno della sua vita, ovvero fare la rockstar.

Uscita illesa per miracolo dall'incidente capirà di aver rinunciato a troppe cose e di essere cresciuta troppo in fretta, caricandosi di grandi responsabilità per una ragazza della sua età, anche a causa della madre Nadja, completamente assente. Questo suo cambiamento repentino provocherà delle riflessioni anche nelle persone che le stanno accanto: Eros comincia a riflettere sulla propria omosessualità, sulla sua difficoltà ad accettarsi e a farsi accettare dagli altri.

Il ragazzo nasconde anche un segreto: infatti ha una relazione clandestina con un giovane di nome Antonio all'insaputa di tutti. Le gemelle, invece, inizieranno a sentire il bisogno di conoscere il loro misterioso padre di cui non sanno nulla.

Il primo episodio della nuova serie si aprirà con la festa di compleanno di Olivia: ai festeggiamenti prenderanno parte tutti i suoi familiari, ma ci sarà anche un intruso, ovvero Francesco (Giuseppe Battiston).

Nel cast della nuova serie 'Volevo fare la rockstar' anche Emanuela Grimalda e Angela Finocchiaro

Tra i protagonisti della nuova fiction di Rai Due Volevo fare la rockstar ci sono anche molti volti noti, a partire dalla protagonista Valentina Bellè. Il fratello Eros è invece interpretato da Riccardo Maria Manera, Francesco da Giuseppe Battiston e la madre Nadja da Emanuela Grimalda.

Nel cast ci sono anche Angela Finocchiaro, Alessia Debandi, Matteo Lai, Fabrizio Costella, Sara Lazzaro e Margherita Morchio.