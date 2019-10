La vita sentimentale di Andrea Damante continua a far discutere: dopo il flirt, mai confermato, con Nicole Mazzocato, il siciliano torna al centro del Gossip per un presunto nuovo amore. Stando ad alcune voci che circolano sul web, l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Chiara Montemurro, una giovane che lui stesso ha immortalato in un video mentre stava a casa sua.

Andrea e Chiara molto vicini a Milano

La relazione con Giulia De Lellis è finita da più di un anno e a oggi Andrea Damante sembra finalmente pronto a voltare pagina accanto a una ragazza che ultimamente appare spesso al suo fianco.

Una Stories che il dj ha pubblicato su Instagram, nel primo pomeriggio di giovedì 24 ottobre, sembra confermare la sua ritrovata serenità sentimentale.

Nel breve filmato, che molti siti di gossip stanno riportando, si vede la bella Chiara Montemurro passeggiare nel salotto della casa del "Dama" con una borsa in mano: a realizzare queste chiacchierate immagini è stato lo stesso ex tronista.

"Diabolik", è così che il giovane ha definito quella che secondo tanti sarebbe la sua nuova fiamma, ovvero la 24enne che lavora nel campo pubblicitario.

Il blog "Vicolo delle News", inoltre, puntualizza che questa ragazza non è una new entry nella vita di Andrea: durante l'estate, infatti, i due sono stati visti vicini sia in vacanza a Mykonos che in alcuni weekend a Roma e poi a Milano. A proposito del capoluogo lombardo, pare che ieri sera i due presunti piccioncini siano stati a cena insieme in un noto ristorante della città e poi lei oggi, 24 ottobre, è stata immortalata dallo stesso Damante a casa sua: solo coincidenze o c'è davvero qualcosa in più tra i due?

La nuova vita di Andrea dopo l'addio di Giulia

Se Chiara Montemurro è davvero la nuova fidanzata di Andrea Damante, significa che lui ha deciso di rendere pubblica la sua relazione postando sui social network un video della ragazza. Tutti gli altri flirt che gli sono stati attribuiti nei mesi scorsi, il dj li ha sempre smentiti: l'ultimo in ordine di tempo, è quello con l'ex corteggiatrice ed oggi influencer Nicole Mazzocato, che era stata vista spesso in consolle affianco al siciliano durante varie serate in discoteca.

Durante la scorsa estate, però, il giovane è stato accostato a tante bellissime ragaze ma, una volta interpellato dai giornalisti su questo argomento, il siciliano ha sempre parlato di amiche o frequentazioni poco rilevanti. È la prima volta da quando si è lasciato con Giulia De Lellis, dunque, che l'ex tronista di Uomini e Donne mostra volontariamente l'immagine di una persona che potrebbe essere la sua nuova compagna.