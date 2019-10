Giulia Salemi sembra non aver ancora voltato pagina in amore: se Francesco Monte è felice da mesi accanto ad Isabella De Candia, l'influencer si professa single e non pronta ad una nuova relazione. Oggi, chiacchierando con Caterina Balivo su Rai 1, la ragazza di origini persiane ha trattenuto a fatica le lacrime quando ha parlato dell'ex fidanzato, del loro passato in coppia e del rapporto che lui ha con la modella pugliese da qualche tempo.

Giulia ricorda con emozione la storia con Monte

Ci è mancato davvero poco che Giulia Salemi piangesse in diretta Tv: qualche ora fa, ospite di "Vieni da me" su Rai 1, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha faticato a trattenere le lacrime quando ha risposto ad alcune domande su Francesco Monte. A Caterina Balivo che le ha chiesto come sta dopo essere stata lasciata dall'uomo che amava alla follia, l'influencer ha fatto sapere di essersi ripresa e di voler pensare soltanto al lavoro e alla cura di sé stessa.

"Ci credevo fortemente in questa relazione, ero single da tanti anni. Ogni tassello serve per crescere", ha confessato con la voce tremante la ragazza di origini persiane.

"Non rinnego niente", ha aggiunto Giulia prima di commentare per la prima volta in pubblico il nuovo amore del pugliese.

Da quando il concorrente di Tale e Quale Show ha ufficializzato la storia con la modella Isabella De Candia (attorno al mese di luglio), la Salemi non si è mai esposta per dire cosa ne pensa: oggi, martedì 1° ottobre, la giovane ha rilasciato le prime dichiarazioni su questo scottante tema.

Alla presentatrice che le ha domandato se prova fastidio nel vedere Francesco felice accanto ad un'altra donna, l'influencer ha risposto: "No, non è una gara. Io non sto cercando l'amore".

La Salemi ancora single dopo l'addio a Monte

Se Francesco Monte ha quasi subito voltato pagina dopo la mediatica rottura con Giulia Salemi, quest'ultima continua a professarsi single e non in cerca di un nuovo amore.

Durante l'estate che si è appena conclusa, le riviste di Gossip hanno attribuito vari flirt alla ragazza: da quello smentito con l'ex tronista Marco Cartasegna, a quello mai commentato con l'ex naufrago Marco Ferri.

Stando a quello che ha dichiarato poche ore fa in Tv, però, la protagonista del Grande Fratello Vip 3 non se la sente ancora di cominciare una relazione: d'altronde sono passati pochi mesi da quando il pugliese ha deciso di lasciarla, pare per incompatibilità caratteriale.

Se l'ex fidanzato se la sta cavando piuttosto bene nei panni di concorrente di Tale e Quale Show, la Salemi non vuole essere da meno: a Caterina Balivo, infatti, la giovane di origini persiane ha confidato di avere tanti progetti di lavoro in ballo, e di prendere da qualche tempo lezioni di canto per provare ad ampliare i suoi sbocchi nel mondo dello spettacolo.