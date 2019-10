Torna l'appuntamento con le notizie su La Strada di Casa 2, la fiction a metà strada tra il giallo e il dramma famigliare, con protagonista Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. Gli spoiler del quarto episodio trasmesso martedì 8 ottobre alle ore 21.20 su Rai 1, annunciano tanti colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, Milena Morra finirà in ospedale. La figlia di Fausto e Gloria verrà investita dall'automobile dell'azienda dopo essere stata presumibilmente aggredita da Valerio, il suo amante.

La Strada di Casa 2, quarto episodio: Milena in gravi condizioni

Continua il successo de La Strada di Casa 2 su Rai 1. Le anticipazioni del 4° episodio in programma martedì 8 ottobre dalle ore 21.20, rivelano che Davide scomparirà nel nulla dopo essere stato avvistato in autogrill. Per questo motivo, Lorenzo (Eugenio Franceschini) si metterà subito sulle sue tracce per ritrovarlo. Intanto, crescerà la preoccupazione di Fausto e Gloria, in quanto la loro figlia sarà coinvolta in un drammatico incidente.

Milena (Benedetta Cimatti), infatti, verrà portata in ospedale, dove sarà immediatamente operata per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Durante l'intervento, i sanitari si accorgeranno che la giovane Morra ha alcuni segni sul collo che non sono riconducibili all'incidente che l'ha vista coinvolta.

Valerio sospettato dell'incidente della figlia di Fausto

Tutti gli indizi del tragico incidente punteranno il dito contro Valerio (Massimo Poggio).

Proprio quest'ultimo avrebbe voluto il suo silenzio, in quanto ha conoscenza di un suo segreto. La figlia di Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) e Fausto, infatti, scoprirà che la materia prima importata dalla Repubblica Ceca è contaminata da un pericoloso pesticida. Per questo motivo, Valerio potrebbe averla investita con l'auto aziendale dopo averla aggredita. Un modo per indurla a tenere la bocca cucita per sempre.

Riassunto puntate precedente

Nella puntata precedente de La Strada di Casa 2, abbiamo visto Fausto convinto che Lorenzo sia estraneo all'assassinio di Irene. Purtroppo, si è dovuto ricredere quando ha trovato un video dove la ragazza si è gettata nel Po dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato. Un dolore che ha paralizzato la famiglia Morra, la quale ha scoperto che la birra è stata contagiata da un'infezione frutto di un sabotaggio.

Per questo motivo, Lorenzo e il padre hanno creduto che i colpevoli siano Mauro ed Emma. Infine, Fausto ha scoperto che tra Valerio e Milena c'è una relazione extra-coniugale. Si precisa ai telespettatori di Rai 1 che per rivedere le puntate basterà collegarsi alla piattaforma Rai Play o sintonizzarsi su Rai Premium.