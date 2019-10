Giulia Salemi oggi è approdata nel salotto di Caterina Balivo. A Vieni da Me la giovane italo-persiana ha parlato del rapporto con sua mamma, dei suoi progetti di lavoro per il futuro e della relazione finita con Francesco Monte.

La scorsa settimana la conduttrice campana aveva ospitato nel suo programma il tarantino. Oggi invece, su quella stessa sedia si è seduta l'nfluencer. Giulia appena entrata in studio ha dichiarato: "Ho voglia di imparare, coltivare e crescere."

Fin da subito la giovane è apparsa a suo agio e si è sottoposta al gioco delle chat.

Caterina Balivo ha svelato che l'ultima chat di Giulia è stata con la mamma Fariba. La Salemi ha confidato di avere imparato molto da sua madre, ma di avere un rapporto come cane e gatto.

La padrona di casa poi ha toccato il capitolo Venezia. La Salemi in passato fece molto scalpore per un vestito indossato sul red carpet del Festival del Cinema. In questo caso Giulia ha spiegato che bisogna sempre andare oltre l'abito.

Da qui la smentita delle malelingue, che ipotizzavano che sotto il vestito non indossava l'intimo.

Infine, come ultimo capitolo la Balivo ha toccato la nota dolente: Francesco Monte. La conduttrice ha mandato sullo schermo il post, in cui Giulia qualche mese ha annunciato l'addio al tarantino. La modella è apparsa molto commossa ed ha aggiunto: "Desideravo tantissimo l'amore, sono stata single per molti anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Credevo tantissimo in questa storia, ma non rinnego niente".

A quel punto Caterina Balivo ha mandato in onda una clip dello scorso anno, in cui Giulia parlando della storia con Francesco aveva accennato al matrimonio. L'ospite di Vieni da Me allora ha sdrammatizzato: "Me la sono tirata da sola".

Giulia: il commento sulla nuova storia di Francesco

Caterina Balivo quando ha visto la commozione sul volto di Giulia Salemi, ha lasciato intendere che se non si voleva toccare quest'argomento sarebbe passata oltre.

Una volta rassicurata dalla sua ospite, la conduttrice ha chiesto alla Salemi cosa pensasse della nuova storia tra Francesco e Isabella De Candia. A quel punto la modella ha risposto che non è affatto una gara a chi si fidanza prima. Giulia ha ribadito che in questo momento non sta cercando l'amore, ma al contrario vuole dedicarsi solamente a sé stessa e al suo lavoro. In una recente intervista, Giulia aveva anche confessato di non portare del rancore nei confronti del suo ex fidanzato.

A tal punto che se fosse stata chiamata per partecipare a Tale e Quale Show, avrebbe accettato volentieri anche sapendo che era presente il tarantino. L'unico motivo per cui la Salemi non sbarcherà mai nel programma di Carlo Conti, è perché non sa cantare.