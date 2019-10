La vita promessa, miniserie tv ideata Laura Toscano e Franco Marotta, nel 2018 aveva chiuso la quarta e ultima puntata della prima stagione tenendo incollati allo schermo ben 6.115.000, con il suo finale strepitoso. Una curva di share che aveva fatto impallidire la concorrenza e sembrava al quanto strano che non avesse un proseguimento. È nel corso della presentazione su i palinsesti Rai, per la gioia dei fan è stata ufficializzata la seconda stagione.

Le riprese sono partite ufficialmente lo scorso 9 luglio 2019. Interprete di spicco della mini serie sarà come sempre Luisa Ranieri nei panni di Carmela Rizzo.

La vita promessa riassunto dell’ultima puntata

Prima d'iniziare con le anticipazioni, facciamo un piccolo passo indietro. Nell'ultimissima puntata, (andata in onda nel 2018) Antonio aveva sparato a Vincenzo Spanò (Francesco Arca) dandosi alla fuga in un'altra città, il suo ritorno a casa avvenne solamente in occasione del compleanno di sua mamma, Carmela, fu proprio allora che scoprì che suo figlio si era fidanzato, per via dell'anello che portava al dito, ma il nome della ragazza restò un mistero.

La vita promessa 2, trame: Carmela, prima madre coraggio e adesso donna coraggio

Nei dettagli, nella seconda stagione de La vita promessa vedremo che, i drammatici casi dei Rizzo, famiglia di emigrati siciliani nel quartiere periferico italiano di Manhattan, proseguiranno con uno degli episodi più brutti della storia americana, ovvero: la Grande Depressione. Carmela e i suoi figli affronteranno questi anni difficili con il coraggio e la determinazione di sempre.

Infatti, una lotta interna alle comunità d'immigrati darà il via a molti sfratti, tra cui quello contro la signora Rizzo che combatterà questa battaglia, accompagnata da Rosa Cannuto, la nuora che ha ereditato la passione politica del primo figlio di Carmela, Michele, ucciso durante uno sciopero con ordine di Spanò, con il quale ebbe un bambino. Tuttavia, i conflitti tra Rosa e la suocera non mancheranno è finiranno per provocare la scomparsa improvvisa di Rocco, il fratello menomato dei Rizzo, l’unico che ancora abitava con la madre perché non e del tutto autonomo, per via di un ritardo mentale.

Carmela sarà in preda alla solitudine e infelice, ma ben presto quando ritornerà dall’Italia Amedeo Ferri (Thomas Trabacchi), che è non non solo un sostegno per tutta la famiglia Rizzo, ma bensì anche un gentile spasimante della donna, pronto ancora a stargli vicino sostenendo le sue battaglie, con il desiderio segreto di conquistare finalmente il suo cuore. Infatti come ben ricorderete, Carmela non ha mai ceduto, è anche per questa ragione Amedeo era ritornato in Italia.

La vita promessa, quando inizia e quante puntate andranno in onda

Aumentano le curiosità per quanto riguarda le anticipazioni della seconda stagione de La vita promessa, soprattutto per il giorno del grande debutto televisivo. È molto probabile che la serie arrivi in tv nel 2020, ancora la Rai non si e sbilanciata sulla possibile data di messa in onda. Le puntate dirette da Ricky e Simona, però, dovrebbero essere tre in tutto.

Invece, per quanto riguarda i personaggi che rivedremo in scena ci sarà un ritorno inaspettato. Nel cast ritroveremo: Francesco Arca. Ebbene si, nelle vicende della famiglia Carrizzo ritornerà anche Spanò: infatti, non è morto quando Antonio gli ha sparato. Inoltre, sono stati riconfermati anche i personaggi interpretati da Rosanna Sapia, Giuseppe Spata, Vittorio Magazzù. Quest'ultimo reduce della fiction Rosy Abate.