Ci sarà un nuovo capitolo per Rosy Abate? La fortunatissima Serie TV di Mediaset, prodotta da Taodue, rischia davvero di essere ai titoli di coda. La grande protagonista della fiction, l'attrice Giulia Michelini, ha fatto sapere a più riprese di essere intenzionata a concludere la sua avventura. Lo ha ribadito anche oggi con un post su Facebook che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Dal canto suo, invece, Mediaset ha fatto intendere di voler proseguire con una terza serie anche dopo gli ottimi ascolti fatti registrare in questa edizione.

Rosy Abate, i dubbi di Giulia Michelini sul futuro della fiction

Che ne sarà di Rosy Abate e di questa serie tv che ha fatto registrare ascolti record per le fiction di Mediaset? I dubbi sono tanti, a partire dalla protagonista di una serie tv che era nata con 'La regina di Palermo' e poi proseguita con 'Rosy Abate', entrambe interpretate da Giulia Michelini.

L'attrice romana è la prima ad avere dubbi su una nuova serie: intercettata nei giorni scorsi da Blastingnews, la Michelini ha fatto intendere di non voler proseguire una una terza serie: 'Ci sta che la protagonista muoia all'ultima puntata' le parole della donna al Milano Film Festival.

E il finale sembrava già scritto: Rosy Abate doveva morire nell'ultima puntata. Così non è stato perché la produzione di Taodue, dopo numerose lettere di protesta da parte del pubblico, ha deciso di rivedere il finale tenendo in vita la protagonista insieme al figlio Leonardo.

Un finale, dunque, senza particolari colpi di scena che ha visto le nozze del figlio di Rosy Abate con la sua fidanzata Nina, figlia del boss Antonio Costello, arrestato dalla polizia e finito in carcere dopo aver tentato di uccidere Rosy.

Giulia Michelini ai saluti: 'La fine di un lungo viaggio'

La gravidanza di Nina Costello, la sete di vendetta del padre contro Rosy e, soprattutto, il futuro nella polizia di Leonardo Abate sono i maggiori presupposti per vedere in onda una terza serie di Rosy Abate. Mediaset, con una nota pubblicata su Tgcom, ha parlato di 'arrivederci con record' per l’ultima puntata che venerdì 11 ottobre ha confermato il successo quale serie Mediaset più vista del 2019 ed elencando i grandi dati di ascolto della fiction di Canale 5.

Di diverso avviso Giulia Michelini: dopo le parole dei giorni scorsi, oggi ha ribadito la sua idea: "Questa è la fine di un lungo viaggio, grazie a tutti" le parole scelte dall'attrice romana e rivolta ai propri fans.

Rosy Abate dunque finisce così? I dubbi restano, la sensazione è che nelle prossime settimane se ne saprà di più con i fans in ansia come accadeva durante le puntate della fiction.