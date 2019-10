Nuovi colpi di scena in arrivato per gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate de Il Segreto di venerdì 11 e sabato 12 ottobre, vedremo Adela in grande difficoltà. La moglie di Carmelo, infatti, verrà presa di mira da un gruppo di sovversivi. Francisca Montenegro, invece farà un'importante offerta a Maria, generando il suo sdegno.

Il Segreto, spoiler 11 ottobre: la moglie di Carmelo denunciata

Le anticipazioni de Il Segreto di venerdì 11 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano su Adela, la quale passerà dei brutti momenti.

Scendendo nel dettaglio, la maestra sarà accusata di usare metodi di insegnamento troppo moderni, distanti moltissimo dall'attuale regime. Per questo motivo, la moglie di Carmelo verrà denunciata, tanto che la lettera sarà recapita nelle mani del sindaco. Proprio quest'ultimo chiederà l'intervento delle persone più influenti della Spagna, in quanto ha paura delle ripercussioni sulla sua metà. A tal proposito, Irene Campuzano si schiererà dalla parte della moglie di Leal, tanto da chiedere ad Anacleto di stampare un articolo per promuovere le qualità della docente.

Alla Casona, Francisca (Maria Bouzas) cercherà di guadagnarsi le simpatie di Maria, coinvolgendo addirittura i suoi figli. Infatti designerà Esperanza e Beltran eredi del suo immenso patrimonio. Una scelta che non sarà presa bene della Castaneda, che rifiuterà l'ingente eredità. Nel frattempo, Prudencio confermerà a Marchena di accusare la lontananza da suo fratello Saul, fuggito insieme a Julieta (Claudia Galan) a Roma. Più tardi, la Campuzano rischierà di scoprire che suo marito ha chiesto un prestito all'Ortega, diventato nel frattempo strozzino.

Trama 12 ottobre: i sovversivi prendono in ostaggio Adela

Nel corso della puntata de Il Segreto di sabato 12 ottobre, Francisca (Maria Bouzas) non capirà il motivo del rifiuto da parte della figlioccia. La donna, a questo punto, deciderà di parlare a quattrocchi, sebbene Maria resti del suo punto di vista. Raimundo (Ramon Ibarra), a questo punto, cercherà di mettere una buona parola tra la moglie e la nipote.

Infatti, chiederà alla Castaneda di pensare bene all'offerta fatta dalla Montenegro. Intanto, Severo si recherà all'enoteca per chiedere a Prudencio (Jose Milan) informazioni sulla pratica del finanziamento. Il fratello di Saul (Ruben Bernal), a questo punto, gli rivelerà di avere paura delle rappresaglie della matrona, tanto da prendere più tempo. Nel frattempo la situazione di Adela si farà sempre più dura.

La moglie di Carmelo, infatti, verrà sequestrata all'interno della scuola da alcuni sovversivi. Infine, l'Orterga scoprirà che Lola lo sta evitando dopo averle dato un prestito.