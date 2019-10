La registrazione di Uomini e donne del 17 ottobre, nella puntata che si vedrà tra qualche giorno, porterà molte sorprese al pubblico. Oltre al ricongiungimento tra Ida e Riccardo, infatti, una coppia ha deciso di uscire dal programma: si tratta di Enzo e Pamela. Gemma, inoltre, ha continuato a corteggiare Jean Pierre nonostante Maria le abbia fatto notare che non è ricambiata.

Spoiler Uomini e Donne: Enzo e Pamela decidono di proseguire la storia fuori dal programma

Le anticipazioni di Uomini e donne provenienti dalla registrazione di ieri raccontano che Enzo e Pamela hanno fatto molto discutere.

I due si sono seduti al centro studio e hanno raccontato di avere litigato pesantemente durante la settimana, a causa della gelosia di lui. Pamela è stata a cena con degli amici e il suo telefono non aveva campo, quindi non si è fatta sentire per due ore. Questo è stato il motivo che ha scatenato la gelosia nell'uomo che, a quanto pare, la controlla insistentemente e sospetta che esca con un altro.

Pamela ha dovuto inviargli un video per dimostrargli che non c'era la presenza dell'uomo a cui si riferiva, ma Enzo ha insistito, dicendole che poteva averlo oscurato. In studio ci sono stati molti dubbi sul comportamento esagerato dell'uomo che aveva dato il via ad un altro litigio la scorsa settimana, criticando l'abbigliamento della sua dama, a suo dire troppo provocante. Nel corso della registrazione, Pamela ha affermato di aver ricevuto una segnalazione in cui Enzo era stato visto con una bionda a Budapest e lui si è infuriato.

I due hanno discusso e lei gli ha rinfacciato la sua gelosia che la costringe a mandargli un video per provarli ogni volta il suo ritorno a casa. A quel punto Maria ha detto che non sa se i due vogliano portare avanti la conoscenza, Pamela è scoppiata a piangere facendo cenno di andarsene, ma è stata trattenuta per farla calmare e prendere una decisione a mente lucida. Alla fine, Enzo e Pamela hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione, con lo scetticismo e lo stupore di tutti.

Anticipazioni trono over: Gemma insiste con Jean Pierre

Secondo le anticipazioni del trono over di Uomini e donne, Gemma è stata nuovamente protagonista. La donna, molto attratta da Jean Pierre si è presentata al ristorante dell'albergo in cui alloggiava l'uomo e gli ha portato un peluche. In studio, però, è venuta a sapere che lui ha lasciato il numero ad un'altra donna, Aurora e che tornava in macchina con un'altra signora.

Tina ha proposto di fare il gioco dell'uva tra Jean Pierre e l'altra donna, ma Gemma è scoppiata in lacrime e lui si è rifiutato. A fine puntata, Jean Pierre ha ribadito alla Galgani che sente solo amicizia per il momento, anche se c'è stato qualcosina di più, e quindi le sue lacrime sono esagerate. L'uomo le ha detto che se continuerà su questa linea, lui interromperà la loro conoscenza. Maria a questo punto è intervenuta nuovamente, facendo presente a Gemma la chiarezza dell'uomo e chiedendole se fosse ancora il caso di continuare a conoscerlo.

La Galgani ha affermato che lei non vuole mollare e per tutta risposta ha ballato con lui sulle note del brano "Stringimi più forte".