Le puntate de Il Paradiso delle signore 4, in onda su Ra 1 da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019, saranno concentrate sulla rapina che avverrà proprio all'intero del grande magazzino. Scendendo nei dettagli, le anticipazioni annunciano che Rocco (il nipote di Agnese da poco arrivato a Milano) verrà aggredito e tutta la mercanzia verrà portata via dai rapinatori che faranno perdere le loro tracce nel giro di poco tempo. Nicoletta intanto avrà ancora molta confusione nel suo cuore, poiché è ancora innamorata di Riccardo.

Trame dal 21 ottobre: Rocco aggredito durante la rapina al magazzino

Le anticipazioni sulle trame de Il paradiso delle signore dal 21 ottobre rivelano che Vittorio Conti e Marta Guarnieri dopo essere diventati a tutti gli effetti marito e moglie si sveglieranno pensando già al loro viaggio di nozze. Purtroppo qualcos'altro impedirà a neo sposini che ciò avvenga: il Paradiso viene sconvolto da una rapina.

Intanto le Veneri faranno tutto il loro possibile per riportare in salvo quello che non è stato rubato. In più, nel bel mezzo di una colluttazione, Rocco è stato ferito e Luciano lo porterà prima a casa di Agnese e poi dalla polizia. Vittorio farà sapere di avere un piano di riserva per far fronte all'emergenza, inoltre i suoi dubbi ricadranno proprio sul capo magazziniere Ugo Tagliabue.

Adelaide sempre più vicina a Umberto

Marta metterà al corrente suo fratello Riccardo della vicenda, il giovane si offrirà volontario per dargli una mano dal punto di vista economico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

L'indomani mattina, il dottor Conti farà una sorpresa alle Veneri e alla Molinari per ringraziarli del sostegno che gli hanno dato dopo la rapina. Silvia sorprenderà Nicoletta al telefono con Riccardo: la donna non sarà per niente contenta dell'atteggiamento infantile della figlia nei confronti di Cesare. Al contrario, il rapporto tra Umberto e Adelaide andrà a gonfie vele. Le trame de Il paradiso delle signore della prossima settimana rivelano inoltre che per Umberto arriveranno guai, infatti confiderà a Marta e Vittorio di aver l'intenzione di vendere le proprie quote del Paradiso, inconsapevole che suo figlio Riccardo vorrebbe diventarne il padrone.

Riccardo confessa il suo amore a Nicoletta

A seguito all'arrivo di Angela Barbieri a Milano, dove ha trovato lavoro come cameriera al circolo, ora sarà il turno del fratello Marcello, appena uscito dal carcere, di fare la sua entrata nella bella famiglia del Paradiso. Una volta arrivato, Marcello farà immediatamente la conoscenza di Roberta, la quale rimarrà attratta da un ragazzo molto differente da lei e dal suo Federico, tuttavia avrà paura che lui possa essere complice della rapina avvenuta al grande magazzino, in quanto vedrà un paio di guanti a casa di Angela.

Marcello, però, sarà determinato a ottenere la fiducia della giovane, infatti si metterà a disposizione per dare una mano a Vittorio e Luciano a ritrovare il colpevole del furto. Per finire Riccardo deciderà di mettere alle strette Nicoletta, parlandogli dei suoi sentimenti. Poco dopo a casa Conti arriverà una chiamata che informerà che la merce rubata è stata ritrovata.