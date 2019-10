È giunta al capolinea la storia d'amore che legava Luigi Mastroianni e Irene Capuano: dopo mesi di amore, dediche sui social e romantici scatti, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne si è detta definitivamente addio. A dare conferma delle voci di crisi che si rincorrevano da giorni è stato proprio il diretto interessato: l'ex tronista con un lungo post sulle Story di Instagram ha fatto sapere la triste notizia a tutti i fan.

Le parole di Luigi Mastroianni sui social

Che le cose tra Irene e Luigi non andassero nel migliore dei modi era chiaro da tempo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva chiesto un po' di rispetto per la situazione che stava vivendo ma a confermare la rottura definitiva è stato il Mastroianni che ha scelto il suo profilo Instagram per fugare ogni dubbio dei numerosi fan che continuavano ad interrogarsi sulla situazione che si era venuta a creare.

"Con Irene ci siamo tanto amati e, nonostante i problemi, abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata", ha scritto Luigi ammettendo la triste verità.

L'ex tronista, però, ha voluto anche chiarire che i problemi non sono legati né al suo viaggio in Brasile né ai flirt che gli sono stati attribuiti. "Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto in una direzione dove era impossibile tornare indietro", ha chiarito Luigi, il quale ha poi precisato che non bisogna trovare vittime in questa circostanze, ma piuttosto lui ed Irene sono un rispetto reciproco che si aspettano anche da coloro i quale hanno sempre sostenuto la loro storia d'amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

L'ex tronista Ued chiede rispetto per la scelta sua e di Irene

Luigi ha concluso che si aspetta che tutti i fan rispettino la loro decisione, che non è in nessun modo legata al suo lavoro all'interno dei locali e quindi le parole del deejay lascerebbero intendere che la rottura è avvenuta a causa di problemi interni alla coppia e non per via di interferenze di terze persone come si era pensato nei giorni precedenti all'annuncio del Mastroianni.

In tal modo, il giovane spera di mettere a tacere tutti i gossip che lo hanno visto suo malgrado protagonista, ma saranno solo gli avvenimenti futuri a chiarire cosa è successo realmente tra i due.

Ancora nessuna dichiarazione c'è stata da parte di Irene in merito all'avvenimento che ha diviso la coppia: i due parevano molto affiatati, tant'è che numerose erano state le dichiarazioni d'affetto reciproche, ma nella realtà dei fatti qualcosa ha portato i due a dirsi addio.

Non è escluso che i due arrivano a raccontare le proprie motivazioni negli studi di Uomini e Donne, lì dove tutto è nato e forse a quel punto tutto sarà più chiaro.