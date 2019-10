Buone e cattive notizie si alterneranno nelle prossime puntate de Il Segreto, facendo temere il peggio per la povera Elsa. Quest'ultima, infatti, verrà operata in seguito alla scoperta della grave malattia cardiaca ma ancora per qualche tempo dovrà fare i conti con gli intrighi di Antolina, pronta a tutto per portare a termine la sua definitiva vendetta. Dopo una serie di eventi al cardiopalma, la Ramos precipiterà dal burrone e (salvo sorprese future) morirà, lasciando Isaac libero di realizzare il suo sogno d'amore.

La notizia del miglioramento della salute dell'amata, lo spingerà a fare il grande passo, con una proposta di matrimonio alla quale verrà risposto positivamente. Da qui alle nozze il passo sarà breve, così come all'uscita di scena dei due protagonisti della telenovela.

Il Segreto anticipazioni: Elsa guarisce dalla malattia cardiaca

Dopo un periodo drammatico, nel quale penserà persino di essere destinata alla morte, nelle prossime puntate de Il Segreto Elsa verrà operata.

Ciò avverrà grazie al denaro raccolto dagli abitanti di Puente Vejo e di quello che le offrirà Antolina, per farle credere di essere cambiata. La Ramos, però, dimostrerà ben presto di essere quella di sempre e, durante una crisi cardiaca della rivale, le confesserà tutte le sue malefatte. Tra i tanti delitti da lei commessi, ci sarà anche quello di aver peggiorato la malformazione al cuore della Laguna, facendole assumere del sapone a sua insaputa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Sarà così che, dopo la morte di Antolina, anche le condizioni di Elsa miglioreranno a vista d'occhio e lo stesso dottor Zabaleta informerà Isaac della fantastica novità: la donna potrà dirsi guarita.

Trame Il Segreto: Elsa e Isaac si sposano senza intoppi

Da qui al lieto fine il passo sarà breve. Nelle prossime puntate de Il Segreto, Isaac avrà la conferma della guarigione di Elsa e deciderà di non attendere ulteriormente prima di una nuova proposta di matrimonio.

La morte di Antolina lo ha reso vedovo, motivo per cui non ci sarà neppure il divorzio da affrontare. Sarà così che, dopo la risposta affermativa della Laguna, la coppia deciderà di organizzare la cerimonia in tempi abbastanza rapidi. Il 'sì' verrà celebrato da Don Berengario in presenza, tra gli altri, degli inseparabili amici degli sposi ovvero Matias, Marcela e Consuelo. Ma come spesso accaduto in passato nelle trame della telenovela spagnola, il lieto fine coinciderà anche con l'uscita di scena della coppia che potrà anche contare sull'eredità della sposa, restituitole da Alvaro. Quest'ultimo, infatti, contatterà la sua ex fidanzata per ridarle ciò che le aveva sottratto in passato.