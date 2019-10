Da settimane si parlava di una coppia in crisi e di una relazione praticamente compromessa. Ieri sera (24 ottobre) Luigi Mastroianni ha rotto gli indugi ed ha comunicato la fine della sua relazione con Irene Capuano. La coppia era nata negli studi di Uomini e Donne con il siciliano che aveva deciso di lasciare il programma con la ventenne originaria di Genzano. Il rapporto si è improvvisamente incrinato sul finire dell’estate quando sono iniziate a circolare le prime voci di una possibile rottura.

Rumors che si sono intensificati quando l’ex tronista è partito per la vacanza in Brasile senza Irene. Da allora è stato un susseguirsi di segnalazioni relative a presunti flirt di Mastroianni.

Quest’ultimo, pressato dai fan, ha finalmente chiarito la sua posizione attraverso un post pubblicato su Instagram Stories: “Con Irene ci siamo tanto amati e, nonostante i problemi, abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata” - ha riferito il ventitreenne evidenziando che la relazione è finita a causa delle diversità caratteriali .

Luigi rompe gli indugi e annuncia la fine della love story con Irene: 'Ci siamo tanto amati'

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati sette mesi e mezzo dopo la pioggia di petali rossi al castello in occasione della scelta. Nei giorni scorsi l’ex corteggiatrice di Uomini e donne aveva fatto intuire, dopo le iniziali smentite, aveva fatto intuire che qualcosa non andasse per il verso giusto.

Del resto ai fan della coppia non erano sfuggiti i like sempre meno frequenti del ventitreenne dj alla fidanzata oltre l’assenza di foto di coppia da fine agosto. Al rientro dalla vacanze in Sicilia qualcosa è cambiato con Mastroianni che è partito per il Brasile con gli amici e Irene che è rientrata a Roma.

In seguito si era parlato di un possibile avvicinamento di Luigi a Mara Fasone. Gossip che l’ex tronista aveva seccamente smentito mentre sulle voci di una rottura con la Capuano aveva riferito che avrebbe chiarito la situazione al momento opportuno: “Rispettate questo momento se ci volete bene”.

'Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto verso una sola direzione'

Nelle scorse ore Luigi Mastroianni ha dissolto i dubbi dei numerosi follower comunicando la fine della relazione con Irene Capuano. “In molti mi chiedevate come va con Irene e finora non ho detto nulla perché neanche io avevo ancora la risposta” - ha riferito su Instagram Stories. L’ex tronista ha spiegato che i problemi con la fidanzata sono precedenti alla sua partenza per il Brasile e che non hanno nulla a che fare né con il viaggio né con presunti flirt.

Il ventitreenne ha aggiunto che hanno provato a concedersi una seconda possibilità ma che ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto verso una sola direzione: “Non siamo riusciti più a tornare indietro e nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di chiudere il rapporto per diversità caratteriali”.

Nel post social il siciliano ha chiarito di essere rimasto in buoni rapporti con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Tra di noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia” - ha chiosato il ventitreenne nel rivolgersi ai fan.