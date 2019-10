Tra le coppie di Matrimonio a prima vista 4 c’è quella di Federica e Fulvio. Dopo cinque settimane di alti e bassi, la coppia ha deciso di

I due sono stati accoppiati dal team di esperti del programma. Dopo un tentennante inizio, la coppia ha avuto alti e bassi fino alla tremenda discussione finale, che non ha fatto ben sperare i loro fan. Fulvio non ha accettato che Federica l'abbia respinto nella notte dopo una carezza.

La mattina seguente, i due si sono confrontati in maniera piuttosto accesa, esprimendo le rispettive insoddisfazioni. Fulvio, senza esitare, ha chiuso la relazione con Federica che, esasperata, è scoppiata in un pianto liberatorio.

Federica e Fulvio decidono di divorziare dopo Matrimonio a prima vista 4

Fulvio ha 32 anni e vive in Toscana, anche se ha origini del sud Italia. Federica, trentenne, vive invece nella provincia di Milano.

Lei è forte e volitiva, nonostante la sua introversione. Secondo gli esperti, ha bisogno di un uomo capace di darle sicurezza e, nello stesso tempo, non sia troppo sottomesso. Insomma, il ritratto di Fulvio, molto tradizionalista e 'alla vecchia maniera' per quanto riguarda i valori della famiglia e l'ideale femminile. Come successo ad Ambra, anche Federica non è stata molto entusiasta nel momento in cui ha visto per la prima volta l'uomo che avrebbe dovuto sposare, al contrario di Fulvio che, invece, è rimasto subito colpito dalla sua bellezza.

Il viaggio di nozze è stato piuttosto problematico. Il racconto dell'amore passato di Federica, che l'ha segnata particolarmente, non è piaciuto a Fulvio, che avrebbe preferito parlare del loro futuro. Federica inoltre non è riuscita ad avvicinarsi al marito che, con il passare dei giorni, ha iniziato a pensare al divorzio. Tutto è cambiato durante la convivenza, con una Federica più propensa a lasciarsi andare e a dimenticare quell'amore passato.

La bomba è scoppiata dopo una notte in cui Fulvio ha tentato di approcciare fisicamente la moglie, ricevendo in cambio uno schiaffo sulla mano. La mattina seguente, entrambi si sono presentati a colazione senza la fede e hanno avuto una brutta discussione, terminata con la decisione di chiudere da parte di Fulvio.

Federica trova conferme in se stessa ma non in Fulvio

Nell'ultima puntata, Fulvio ha raccontato di aver vissuto giorni molto belli con Federica, fino al momento della convivenza.

Ancora turbato e deluso per la litigata al resort, ha affermato di avere una risposta chiara in vista della scelta finale. Stesse emozioni per Federica, anche se è sembrata più malinconica per il disastroso finale. Ha però una consapevolezza in più: non essere pronta per fare la moglie, almeno per ora. Dopo il confronto con gli esperti, Federica e Fulvio di Matrimonio a prima vista 4 hanno deciso di divorziare, nonostante siano usciti da questa esperienza con molte consapevolezze in più.