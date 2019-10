A poche settimane di distanza dall'ultima puntata di ‘Matrimonio a prima vista 4’, arriva lo speciale dedicato ai protagonisti di questa edizione. Tutti i fan della trasmissione di Real Time finalmente potranno scoprire come sono evolute le cose dopo sei mesi. Nel dettaglio, si saprà se l’unica coppia rimasta sposata, ovvero Cecilia e Luca, è ancora unita e stabile oppure ci sono stati dei ripensamenti.

L’attenzione, inoltre, si focalizzerà anche sulle altre due coppie scoppiate formate da Ambra e Marco e da Federica e Fulvio. Proprio su quest'ultimi sarebbero emerse delle novità.

Dove vedere la puntata speciale di Matrimonio a prima vista 4

La puntata speciale di Matrimonio a prima vista 4 sarà trasmessa in diretta tv su Real Time alcuni giorni dopo la messa in onda all’interno del noto portale Dplay (a pagamento).

Nello specifico, sul sito web a pagamento, il docu-reality sarà visibile già a partire dal 29 ottobre mentre su Real Time una settimana dopo, ovvero martedì 5 novembre.

Luca e Cecilia starebbero ancora insieme dopo sei mesi

‘Matrimonio a prima vista’ è una sorta di esperimento sociale. Nel dettaglio è un docu-reality basato su matrimonio tra sconosciuti, infatti, prima di convolare a nozze, ciascuna coppia non ha mai avuto la possibilità di vedersi.

In seguito allo scambio delle fedi e alla cerimonia nuziale, per circa cinque settimane, moglie e marito si sono supportati e sopportati fino al fatidico momento finale in cui ciascuno ha tirato le somme valutando nel complesso l'affinità con l'altro.

Molte volte si decide di divorziare ma in questa entusiasmante e seguitissima quarta stagione, una coppia ha preferito rimanere sposata. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete, Cecilia Destefanis e Luca Serena sarebbero tuttora una coppia.

Infatti, marito e moglie non se la sono sentiti di divorziare nell’ultima puntata del docu-reality, inoltre, lui sarebbe stato pizzicato con la fede all'anulare.

Federica assente alla reunion

Sembrano esserci stati dei risvolti importanti anche per l’ex coppia formata da Ambra e Marco. Quest’ultimo, dopo il divorzio voluto dalla Radicioni, aveva promesso di non cercarla più. A quanto pare la promessa non sarebbe stata mantenuta poiché, secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero in ottimi rapporti amichevoli.

Infine, per quanto riguarda la coppia più discussa di Matrimonio a prima vista 4, Federica e Fulvio si sarebbero persi di vista completamente. Durante la reunion tenutasi un paio di settimane fa nella splendida cornice di Grosseto, Federica non si sarebbe presentata. Ma soltanto nell'appuntamento speciale si avremo maggiori certezze su come siano andate a finire effettivamente le cose.