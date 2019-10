Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo, andrà in onda in chiaro il 5 novembre su Real Time, ma è già disponibile a pagamento su Dplay. Lo speciale del docu-reality che ha visto tre coppie di sconosciuti convolare a nozze riserverà molte sorprese per i telespettatori. Tra Luca e Cecilia le cose non vanno bene, mentre Fulvio e Federica avrebbero deciso di riprovarci.

Anticipazioni Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo: Cecilia e Luca consegnano le fedi

Secondo le anticipazioni dello speciale di Matrimonio a prima vista, le tre coppie a distanza di sei mesi, hanno cambiato idea rispetto alla decisione finale.

Una delle sorprese maggiori sarà quella di Fulvio e Federica. I due hanno avuto un percorso disastroso all'interno del programma. Il loro rapporto non è mai decollato, nonostante diversi tentativi da parte del marito. Poco prima della fine dell'esperimento, la coppia è scoppiata in un forte litigio che li ha divisi e la decisione finale dei due, come ci si aspettava, è stata il divorzio. Nello speciale che racconta come sono andate le cose dopo sei mesi, però, secondo le anticipazioni, ci sarà un colpo di scena: i due avrebbero deciso di riprovarci.

A quanto pare, Fulvio e Federica si sono visti lontano dalle telecamere e hanno riscoperto quelle affinità che gli esperti avevano individuato quando hanno deciso di farli sposare. La ragazza avrebbe deciso di dare un'altra possibilità al suo ex marito che si è sempre mostrato attratto da lei. Per il momento la coppia si sta frequentando solo in amicizia, ma Federica si è dichiarata disponibile a costruire un rapporto più solido.

La ragazza ha ammesso con gli esperti di essere stata troppo fredda e non aver dato modo a Fulvio di iniziare un rapporto. Tra i due c'è stato anche un bacio a stampo. Come andrà a finire?

Tre divorzi su tre: Ambra e Marco si frequentano solo in amicizia

La coppia di Cecilia e Luca ha appassionato sin da subito i fan di Matrimonio a prima vista. I due hanno affrontato un percorso idilliaco all'inizio e hanno dimostrato una forte complicità, tanto che alla fine hanno deciso di rimanere marito e moglie.

Dopo sei mesi però è arrivata una spiacevole sorpresa: i due hanno raccontato che il loro rapporto non procede a gonfie vele. Quando le cose si sono fatte più serie, infatti, Luca avrebbe deciso di tirarsi indietro. L'uomo ha confessato di essersi trovato in difficoltà anche al momento della decisione finale, ma sperava che le cose potessero migliorare. Purtroppo, però, quando la storia è andata avanti, Luca si è sentito a disagio con Cecilia.

I due hanno deciso di divorziare e hanno consegnato le fedi. Ambra e Marco continuano a frequentarsi in amicizia e a quanto pare, almeno in questo senso, le cose tra i due vanno bene.

In questa edizione di Matrimonio a prima vista, quindi, ci sono stati tre divorzi su tre unioni.