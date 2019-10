Gli spoiler della nota soap opera Un posto al sole riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a domenica 10 novembre, Raffaele sarà notevolmente turbato e preoccupato, poiché non riuscirà ad aiutare Diego, così chiederà una mano ad una persona speciale. Nel frattempo Filippo deciderà di non tornare in famiglia e sarà parecchio pensieroso. Successivamente sua moglie Serena si chiederà quali sono i motivi che tormentano tanto l'uomo. Di seguito le altre anticipazioni della fiction napoletana.

Raffaele e Franco aiutano Diego

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 4 al 10 novembre, Raffaele e Franco faranno di tutto per dimostrare l'innocenza di Diego, pertanto inizieranno ad indagare su una persona in particolare, la quale potrebbe essere colpevole dell'incidente di Aldo Leone. Intanto Filippo sarà sommerso dai sensi di colpa per quanto accaduto alle Canarie, per tale ragione deciderà di tenere lontana il più possibile Serena.

Più tardi Ugo non sarà tanto delicato con Diego, mentre Franco vorrà aiutarlo a tutti i costi, ma non rifletterà sulle conseguenze. Frattanto la relazione tra Denis e Giulia sarà ormai arrivata al capolinea, ma Giulia non sarà ancora pronta a guardarsi intorno e cambiare vita. Successivamente Mariella avrà alcune difficoltà in famiglia, ma in seguito un'amica le farà visita inaspettatamente.

Giulia volta pagina dopo Denis

La pista che porterà al padre di Maurizio non darà i risultati sperati, mentre Niko sarà ormai convinto che Delia abbia nascosto qualcosa.

Nel frattempo Giulia sarà notevolmente turbata e si renderà conto che dopo Denis dovrà voltare pagina una volta per tutte. Più tardi Marina si troverà in difficoltà. Mentre Bice avrà il desiderio di aiutare Guido e Mariella e gli presenterà "l'uragano Ingrid". Successivamente ci saranno dei nuovi ed inaspettati risvolti per quanto riguarda l'incidente di Aldo Leone. Frattanto Diego resterà in prigione e Raffaele farà in modo di convincerlo ad accettare la strategia difensiva di Ugo e Niko. In seguito Andrea si troverà sul volo Londra - Napoli, ma il viaggio non sarà molto piacevole, bensì sarà assai turbolento.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Un posto al sole

Nell'attesa che vengano trasmessi i futuri episodi di Un posto al sole è possibile guardare in streaming online alcune delle puntate già andate in onda, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato RaiPlay.it. Nella piattaforma apposita, inoltre, vengono spesso inseriti dei video molto interessanti dedicati agli spoiler della telenovela.