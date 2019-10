Matrimonio a prima vista sarà disponibile il 29 ottobre in streaming su Dplay e il 5 novembre andrà in onda in televisione su Real Time con una puntata che vedrà il percorso delle coppie a distanza di sei mesi. Le date sono state rese note in anteprima su Fanpage e finalmente si potrà conoscere il destino delle tre coppie partecipanti. Per adesso pare che Cecilia e Luca siano ancora marito e moglie.

Su Dplay andrà in onda Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo

La puntata di Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo si potrà guardare a pagamento su Dplay a partire dal 29 ottobre, mentre in chiaro sarà trasmessa in prima serata su Real Time il 5 novembre. Il programma ha registrato ottimi ascolti, sfiorando un milione e mezzo di telespettatori che si sono appassionati alle coppie di sconosciuti. Ambra e Marco, Cecilia e Luca, Federica e Fulvio si sono sposati senza essersi mai visti prima, seguendo l'esperimento sociale basato sulle affinità di coppia.

Un team di esperti, formato dalla sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicologo Fabrizio Quattrini, ha seguito i percorsi delle tre coppie, accompagnandole fino alla decisione finale di rimanere insieme o divorziare.

Dopo le cinque settimane di esperimento, soltanto Luca e Cecilia hanno deciso di rimanere insieme. Ambra e Marco hanno divorziato, nonostante lui fosse interessato a continuare e Federica e Fulvio si sono separati ancora prima del tempo previsto. Nel corso della puntata, si potrà scoprire se le coppie hanno mantenuto la decisione finale o se le cose tra loro sono cambiate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Reality Show

Spoiler: Luca porta ancora la fede

Alcune anticipazioni trapelate dal web farebbero pensare che Luca e Cecilia abbiano tenuto fede alla loro promessa di matrimonio. Francesca Musci, una delle partecipanti della seconda edizione del programma, organizza spesso delle riunioni tra partecipanti. Lei e suo marito Stefano si sono conosciuti proprio a Matrimonio a prima vista e tra loro è scattato il colpo di fulmine.

I due rappresentano l'esperimento più riuscito del format, stanno ancora insieme e hanno rinnovato le loro promesse anche con il rito religioso. In una delle riunion che Francesca ha reso pubblica attraverso le stories di Instagram e alcuni video su Tiktok, Marco e Ambra sarebbero felici in amicizia e probabilmente hanno trasformato il loro rapporto, mentre Federica sarebbe stata l'unica assente. Fulvio è molto allegro insieme ai suoi compagni di avventura e Luca avrebbe ancora la fede al dito mentre aspetta l'arrivo di Cecilia.

La realtà dei fatti si conoscerà solo su Dplay il 29 ottobre, ma per il momento questi dettagli lascerebbero intuire che le situazioni delle coppie sono rimaste come la puntata finale di Matrimonio a prima vista.