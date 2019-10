La quinta puntata della seconda stagione de 'La strada di casa' andrà in onda martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 1, perché martedì 15 ottobre lascerà spazio alla messa in onda della partita della nazionale di calcio italiana in un match valevole per la qualificazione ai prossimo Europei 2020.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel penultimo appuntamento della serie televisiva ci saranno tantissimi colpi di scena, e si arriverà al punto di svolta della trama.

In particolare, Fausto Morra verrà arrestato in un primo momento perché verrà ritrovato sul luogo dell'omicidio di Mauro con un'arma in mano. In un primo momento, l'uomo sembrava non avere possibilità di essere scagionato, ma poi grazie ai risultati della scientifica sarà scarcerato. Questo perché verrà rivelato che l'ora del decesso del ragazzo risale ad un'ora prima del ritrovamento del corpo. Ma nonostante, il Morra sia stato scarcerato, i problemi per tutta la famiglia continueranno, in quanto saranno sorvegliati 24 h dalla polizia.

Successivamente, la moglie di Fausto risulterà la probabile colpevole dell'omicidio perché avrà nei vuoti di memoria e non ricorderà dove si trovava nell'esatto momento in cui Mauro è morto.

Lorenzo sparirà nel nulla per recarsi sul ponte dove si è tolta la vita Irene

Poi, ad un certo punto come se i problemi di Fausto non fossero già abbastanza, scomparirà nel nulla suo figlio Lorenzo Morra. Quest'ultimo risulterà irraggiungibile dopo diversi tentativi di mettersi in contatto telefonicamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Successivamente, il fratello di Viola e Milena rientrerà a casa e rivelerà alla polizia che si trovava sul ponte in cui si è suicidata la sua fidanzata e futura moglie. La versione dei fatti verrà poi confermata, in quanto numerose persone l'hanno visto in quel luogo.

Ma i problemi non finiranno qui perché le sorelle Morra daranno l'impressione di nascondere un segreto importantissimo. Su quest'ultimo si indagherà fino in fondo nel corso del prossimo episodio.

Invece, il padre di Milena e Viola dovrà fare i conti con una scoperta che non avrebbe mai voluto apprendere. Quest'ultimo scoprirà che i materiali che arrivano dalla Repubblica Ceca sono scadenti e dannosi. Infine, la moglie di Fausto starà sempre più male e non riuscirà più a ricordare nulla. Sarà questo il motivo che farà credere alla polizia di essere l'assassina del fidanzato di Viola.

Non ci resta che aspettare circa due settimane per scoprire come andranno a finire le incredibili vicende della famiglia Morra.

In particolare, nelle prossime due puntate scopriremo chi è l'assassino di Mauro e capiremo se è davvero Gloria colei che si è macchiata di questo incredibile crimine. L'appuntamento è per martedì 22 ottobre alle 21:25 su Rai 1.