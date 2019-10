Sono giunte puntuali le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 21 al 25 ottobre dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45 circa. Diego sarà sempre al centro dei riflettori dopo che litigherà con Aldo Leone a causa di Beatrice. L'avvocato poi verrà investito e finirà all'ospedale. In merito a quest'ultima trama ci sarà in Upas l'entrata in scena di un nuovo personaggio.

Parliamo di Delia Caracciolo, la moglie dell'avvocato Leone, alla quale presterà il volto Elena Vanni, attrice teatrale e di fiction come i Ris e Che Dio ci aiuti. Detto ciò ecco le trame fino al 25 ottobre.

Raffaele sempre più preoccupato per Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 21 al 25 ottobre ci raccontano che Raffaele sarà sempre più in pena per l'amato figlio mentre Eugenio Nicotera inizierà a fare strani pensieri su quest'ultimo.

Le trame ci raccontano che si rivedrà anche Rossellina in quanto Vittorio chiederà un consiglio all'amica. Il giovane Del Bue subodorerà infatti che Alex sia al corrente del suo tradimento passato con Anita. Giulia, invece, preoccupata per Renato, farà qualcosa che a quest'ultimo non piacerà per nulla.

Gli spoiler di Upas ci raccontano che rivedremo Giovanna Landolfi che indagherà sul tentato omicidio di Aldo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

La donna scoprirà poi che l'avvocato ha tradito la moglie mentre Nicotera sarà sempre più certo che sia stato Diego ad investire l'amico. Parallelamente a tale vicenda, Vittorio si sentirà sempre più in gabbia per la condivisione degli spazi con Guido, Mariella ed il fratellino mentre Angela - venuta a conoscenza della proposta fatta da Denis alla madre - cercherà di far aprire gli occhi a Giulia una volta e per tutte.

La decisione

Le anticipazioni di Un posto al sole al 25 ottobre 2019, ci raccontano che Giulia deciderà di non pensare più di continuo a Denis. La cosa però non le risulterà per nulla semplice. Diego, invece, penserà di essere stato lui ad investire l'avvocato per cui sarà pronto ad assumersi tutte le responsabilità di tale gesto. Giovanna convocherà poi Beatrice mentre Raffaele non sarà per nulla d'accordo sulla decisione del figlio di costituirsi.

Le trame ci raccontano inoltre che, mentre Diego sarà pronto a raccontare tutta la verità, Fabrizio sarà sempre più innamorato di Marina e penserà di proporle un viaggetto da fare insieme.

Gli spoiler ci raccontano infine che le indagini per il caso Leone volgeranno al termine mentre Marina prenderà una decisione inaspettata. Arianna, invece, non saprà se partecipare alla giornata di riflessione con i compagni di Mimmo e Maurizio (i due che rapinarono al Vulcano) mentre Michele si appresterà a sostenere un confronto davvero difficile con i ragazzi.