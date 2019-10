Megghi Galo il 7 ottobre è intervenuta a Pomeriggio 5 per esprimere la sua opinione su Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Nel salotto di Barbara D'Urso, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dipinto la nuova fiamma dell'influencer friulana come una donna interessata solamente alla notorietà.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando la 23enne su Instagram ha detto la sua sul nuovo flirt di Taylor Mega.

Dopo le accuse di Erica Piamonte e del paparazzo Alan Fiordelmondo, si è unita al coro anche Megghi Galo. La 23enne di origini albanesi nel talk di Canale 5 ha utilizzato delle parole poco confortevoli sulla coppia del momento. “La storia tra Taylor e Giorgia è una brutta trovata pubblicitaria”.

Incalzata dalle domande della padrona di casa, Megghi ha riferito di conoscere molto bene la Caldarulo poiché per un determinato periodo si sono frequentate.

Secondo la Galo, Giorgia non avrebbe mai mostrato un certo interesse verso le ragazze. Inoltre, più volte la nuova fidanzata della Mega avrebbe dato dell'ingenua alla 23enne poiché ancora crederebbe nell'amore. Megghi Galo come un fiume in piena, ha confessato che le precedenti storie di Giorgia sono state solo per ottenere visbilità.

Poi ha riferito un dettaglio che proverebbe che la coppia Mega-Caldarulo è unita solo per la visibilità: "So che non si vedono spesso.

Di solito all'inizio di una relazione si prova piacere nel vedere il proprio partner". Ovviamente, quest'ultima affermazione è solo una supposizione dell'ospite di Barbara d'Urso. Al momento le dirette interessate non hanno né confermato né smentito il tutto.

Prima di concludere il suo intervento, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di essere stata una grande amica di Giorgia. Addirittura la Caldarulo in tempi passati, definiva la Galo come una sorella. Ad oggi i rapporti tra le due si sarebbero incrinati, dopo che Megghi ha espresso un commento negativo sulla vicenda.

Erica Piamonte: ‘Io e Taylor ci siamo risentite’

Nelle score ore tramite un'intervista radiofonica, Erica Piamonte è tornata a parlare del rapporto con Taylor Mega. L'ex gieffina ai microfoni di Giada Di Miceli ha dichiarato di aver sentito nuovamente l'influencer. Erica si è detta sicura che tra la Mega e la sua nuova fidanzata, non ci sarebbe del sentimento. Al contrario, Taylor sarebbe ancora legata alla toscana ma sarebbe infastidita da alcuni comportamenti della Piamonte.

Incalzata dalla speaker radiofonica, l'ex inquilina del GF16 ha smentito di essere innamorata di Taylor Mega, ma ha ammesso di aver provato un forte sentimento. A questo punto non è escluso un ritorno di fiamma tra le due ragazze.