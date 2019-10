Nathalie Caldonazzo in queste ora è finita al centro del Gossip. La soubrette ha scatenato i pettegolezzi per aver pubblicato uno scatto con Ricky Costantino. Qualche giorno fa l’ex protagonista di Temptation Island ha postato su Instagram una foto in compagnia di uno dei single. Nonostante la Caldonazzo abbia parlato solo di amicizia, i suoi fan hanno immediatamente pensato che tra i due vi fosse del tenero.

Ad alimentare le sirene del gossip era arrivato anche un commento della Enardu che recitava: "Belliii".

Per questo motivo dopo giorni di silenzio, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Un utente avrebbe chiesto alla showgirl se con il suo modo di fare voleva far ingelosire il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti, mostrandosi sempre in compagnia dei tentatori di Temptation.

Senza troppi giri di parole, l'ex primadonna del Bagaglino ha risposto in modo molto chiaro: “Con i tentatori c’è veramente una sana e bella amicizia”. Poi Nathalie ha aggiunto: “Non devo far rosicare nessuno, perché non me ne importa nulla”. Dunque, la Caldonazzo ha messo a tacere tutte le voci in merito ad un ipotetico flirt con il giovane Ricky Costantino.

Nathalie chiude ad un ritorno di fiamma con Andrea Ippoliti

Durante il suo intervento, Nathalie Caldonazzo ha precisato anche che non ci sarà nessun ritorno di fiamma con Andrea Ippoliti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

I due all'interno del reality di Canale 5 hanno compreso di vedere la vita in modo diverso. Mentre Nathalie a Uomini e Donne si è detta delusa per il comportamento mostrato dal suo ex compagno nel villaggio. Andrea ha intrapreso una frequentazione proprio con la sua tentarice Zoe Mallucci. A questo punto chi aveva dei dubbi su dei ripensamenti da parte della soubrette, può tranquillamente mettersi l'anima in pace.

Daniela ex moglie di Andrea, svela dei retroscena sulla relazione Ippoliti-Caldonazzo

Nelle scorse ore Andrea Ippoliti è finito nel mirino della sua ex moglie. Daniela Pandini dopo aver svelato dei retroscena sulla conoscenza con Zoe, è tornata a parlare del tradimento subito da Ippoliti. A mandare su tutte le furie la donna ci ha pensato proprio l'imprenditore romano, che in una recente intervista ha dichiarato di non aver mai tradito la sua ex moglie.

Tramite un post pubblicato su Instagram, la Pandini ha spiegato la sua versione dei fatti: "Eravamo in crisi? Come tutte le sere mi diede il bacio della buonanotte, mi disse ti amo. Tutto normale, fino a quando di notte mi svegliai perché stava ricevendo dei cuoricini dall'amante". Daniela poi ha riferito che all'inizio i suoi figli non vedevano di buon occhio la Caldonazzo, poiché era la donna che stava rovinando la loro famiglia.