L'ex moglie di Andrea Ippoliti è tornata a parlare della fine del suo matrimonio. Stando al racconto di Daniela le sue nozze giunsero al capolinea a causa di Nathalie Caldonazzo. A far infuriare la donna sarebbero state le ultime dichiarazioni dell'imprenditore romano, in cui ha confessato di non aver mai tradito sua moglie durante il matrimonio. Parole che non sono state affatto condivise dalla diretta interessata.

Nelle scorse ore Daniela, dopo aver criticato la nuova relazione di Andrea con Zoe Mallucci, ha svelato dei nuovi retroscena sul triangolo Ippoliti-Caldonazzo. Tramite un post pubblicato su Instagram, Daniela ha esordito così: "Dopo aver letto le sue false dichiarazioni, mi trovo costretta mio malgrado a parlare ancora una volta di lui".

La donna ha ammesso che il suo matrimonio non era per nessun motivo in crisi, fino alla scoperta del tradimento.

Stando al racconto di Daniela, le cose sono andate così: "Come tutte le sere mi diede il bacio della buonanotte, mi disse ti amo". Daniela poi prosegue svelando il retroscena amaro: "Tutto normale fino a quando di notte mi svegliai perché stava ricevendo dei cuoricini dalla sua amante". Dalle affermazioni della donna è emerso, che in poco tempo due dei figli di Andrea Ippoliti avevano capito chi fosse la sua amante.

Daniela ha ribadito ancora una volta di non provare nessun rancore nei confronti di Natahlie Caldonazzo, anche perché ormai è acqua passata.

Nathalie: non fu accettata dai figli di Ippoliti

Daniela è tornata a tuonare contro il suo ex marito, poiché non ritiene veritiere le sue ultime dichiarazioni. Secondo Daniela, Ippoliti non è stato del tutto sincero nel raccontare come abbia conosciuto la Caldonazzo. Infine, la donna in attesa del divorzio definitivo con l'ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato che all'inizio della liaison tra Nathalie e Andrea, i figli non vedevano di buon occhio la soubrette.

Daniela ha riferito che in passato l'imprenditore cercò di riavvicinarsi alla moglie, ma invano. Inoltre, i momenti della separazione sono stati molto delicati per i figli della coppia.

Nathalie Caldonazzo pizzicata con Ricky di Temptation

Nathalie Caldonazzo pare che abbia archiviato il capitolo Ippoliti. Nei giorni scorsi la soubrette ha pubblicato uno scatto in compagnia di Ricky Costantino, uno dei tentatori di Temptation Island.

Nonostante insieme a loro fossero presenti anche Alessandro e Riccardo, la Caldonazzo ha mostrato un certo feeling con Ricky.

Sebbene Nathalie nella foto postata abbia parlato solo di amicizia, la Enardu ha alimentato le voci di un possibile flirt. Serena infatti, ha commentato il tutto con un: "Belliiii". Al momento da parte della diretta interessata, non è arrivata nessuna conferma o smentita sui pettegolezzi.