Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono tornati prepotentemente al centro del Gossip. Da un paio di settimane a questa parte sul loro conto si mormora un ritorno di fiamma. Dopo giorni di silenzio sulla vicenda, pare che l'ex tronista di Uomini e donne abbia deciso di fare chiarezza.

Tutto è partito con alcuni avvistamenti della coppia. Ad alimentare le voci di una riappacificazione tra i due, in queste ore sarebbe anche un video che ritrae i due giovani in teneri atteggiamenti. Per questo motivo dopo aver scelto la via del silenzio, Nilufar Addati ha deciso di pubblicare un messaggio su Instagram.

Nilufar e Giordano: nessun ritorno di fiamma

Da qualche ora sul web sta circolando un video che vede come protagonisti Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. La coppia appare in atteggiamenti intimi, mentre cammina mano nella mano. Per i fan della coppia che da sempre sperano in una rappacificazione, sono in arrivo delle brutte notizie. La clip mostrata appartiene al passato: la prova arriva dal look della Addati.

Inoltre, in merito alla vicenda l'ex tronista del dating di Maria De Filippi ha rotto il silenzio. Nilufar su Instagram con una stories ha scritto un messaggio. "Una volta mi hanno regalato questa, sul bigliettino c'era scritto questa frase: segui la direzione giusta". Le parole della partenopea sono state accompagnate da un brano di Random, il cui testo dice: "Indietro non si torna, andrò dove mi porta il vento". Anche se la Addati non ha fatto riferimento al suo ex corteggiatore, in molti hanno pensato che quelle parole fossero dedicate proprio a Giordano.

Giordano e Nilufar: avvistamenti casuali

La coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è stata una delle più amate uscita da Uomini e Donne. Quando le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, qualcosa si è rotto con la partecipazione a Temptation Island Vip. La Addati infatti, aveva scatenato la gelosia del suo fidanzato dopo essersi avvicinata pericolosamente al single Nicolò. Quest'ultimo ricordiamo, che è stato il rivale di Giordano durante il percorso di Nilufar sul trono.

Nei giorni scorsi alcuni pettegolezzi parlavano di un ritorno di fiamma della coppia. Ad alimentare le voci erano stati alcuni avvistamenti dei ragazzi. Nilufar e Giordano si sarebbero visti più di una volta a Milano, anche se nessuno dei due ha mostrato un particolare coinvolgimento. In merito alle voci di gossip, Nilufar aveva risposto di essere andata nel capoluogo meneghino per fare visita ad un'amica.

Giordano invece, ha sempre scelto la via del silenzio non rilasciando nessuna dichiarazione sulla vicenda. A questo punto si può giungere solo ad una conclusione, che gli incontri tra i due sono stati solamente casuali.