Tornano le anticipazioni settimanali della soap Beautiful, in particolare su ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 19 ottobre nelle quali vedremo come proseguiranno le vicende di casa Forrester. Bill, determinato a scoprire la verità sul complotto tra il giudice e Ridge, tenderà una trappola a quest'ultimo, scoprendo così come sono andate realmente le cose. Il magnate però, deciderà di non denunciare nessuno, mentre Steffy, Liam e Hope cercheranno di trovare un punto di incontro per far crescere in armonia le loro figlie.

Bill ha le prove del complotto tra Ridge e il giudice, ma non denuncia nessuno

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi della soap americana che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 svelano che Bill continuerà ad insistere con Brooke affinché gli riveli la verità su Ridge. La Logan però non vorrà tradire il marito, anche se lo Spencer, con l'aiuto di Justin, riuscirà ugualmente a trovare le prove che dimostreranno che il giudice McMullen è stato corrotto dallo stilista.

Con l'aiuto di un esperto informatico, Bill infatti tenderà un tranello al suo rivale, riuscendo a registrare una conversazione tra Ridge e il giudice, in cui i due ammetteranno il loro raggiro. A sorpresa però, il magnate deciderà di non denunciare nessuno, dimostrando in questo a modo a Brooke non solo di amarla ma anche di essere un uomo cambiato.

Beautiful, trame 13-19 ottobre, il cambiamento di Bill, successo per Steffy

Stando a quanto riportano le anticipazioni relative alle prossime puntate di Beautiful, vedremo che il cambiamento di Bill non passerà inosservato nemmeno alla ex moglie Katie, la quale noterà che lo Spencer si sta occupando con tutto se stesso del piccolo Will.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Questo fatto sembrerà quindi farle cambiare idea in merito alla custodia esclusiva del bambino. Steffy, Liam e Hope intanto cercheranno di trovare un punto di incontro che permetta loro di far crescere le figlie in un clima sereno. Nel frattempo Ridge, ormai smascherato, si ritroverà insieme a Katie e Thorne di fronte a Wyatt e Liam, i quali chiederanno spiegazioni sul suo comportamento nei confronti di loro padre.

La tresca tra il Forrester e il giudice è ormai venuta a galla e solo con il prosieguo delle puntate si capirà se tutta questa vicenda avrà degli strascichi sui protagonisti. Steffy intanto si appresterà a festeggiare il successo della sfilata e della nuova collezione Intimates. Anche Zoe vorrà brindare con Xander.

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda da domenica 13 ottobre a sabato 19 ottobre a partire dalle 13:40 su Canale 5, ricordando che sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda.