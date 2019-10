Risale a poche ore fa lo sfogo che Pamela Barretta ha avuto su Instagram contro l'ex fidanzato Stefano Torrese. Dopo aver incassato senza rispondere le frecciatine che il napoletano sostiene le abbia lanciato tramite i social network, ieri la pugliese ha raccontato la sua verità nelle Storie di Instagram e l'ha fatto tirando in ballo anche una persona che lui avrebbe frequentato mentre cercava l'amore a Uomini e donne.

Pamela mette all'angolo Stefano: 'Poveretto che cerca visibilità'

Nelle Storie di Instagram di Pamela Barretta, mercoledì 23 ottobre è stato pubblicato un lungo sfogo che la stessa ha avuto nei confronti del cavaliere con il quale ha fatto coppia fissa fino a poco prima che iniziasse l'estate: Stefano Torrese. Sebbene non l'abbia mai nominato direttamente, la dama del Trono Over si riferiva a lui e alle frecciatine che le lancerebbe tramite i social da quando non partecipa più alla trasmissione.

"È un mese e mezzo che incasso senza rispondere, perché questa persona cerca solo un po' d'attenzione essendo stato cacciato dal programma", ha esordito la pugliese nel video che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

In seguito all'ennesimo presunto attacco dell'ex compagno, la donna non è più riuscita a trattenersi ed ha deciso di rispondergli per le rime.

"La verità è che ti rode. Parli di me nelle dirette perché non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne.

Ma ti hanno cacciato, non ti hanno più invitato. Sei un poveretto che cerca ancora visibilità guardando la trasmissione dal divano di casa", ha tuonato Pamela qualche ora fa.

Secondo la Barretta, Stefano la punzecchierebbe in continuazione in rete per attirare l'attenzione della redazione ed essere così richiamato a far parte del parterre del Trono Over: "Non ti dai pace del fatto che hanno tenuto me e a te ti hanno lasciato fuori".

Storia complicata con il cavaliere Enzo

"Fattene una ragione, a 41 anni stai messo proprio male. Fatti vedere da un medico e datti pace", ha aggiunto Pamela prima di tirare in ballo una terza persona.

Stando a quello che la dama di U&D ha raccontato ieri sera su Instagram, Stefano avrebbe avuto una relazione con una ragazza di nome Marianna mentre in Tv cercava l'amore: "Stavi con lei mentre eri in trasmissione.

Vogliamo fare una diretta con la tua ex?". La pugliese, dunque, sostiene di avere le prove della storia d'amore che Torrese aveva l'anno scorso con una donna, alla quale avrebbe raccontato che tutto quello che andava in onda in Tv era finzione.

Nessun accenno da parte di Pamela, infine, alla complicata frequentazione con Enzo: le anticipazioni sull'ultima registrazione del Trono Over fanno sapere che la dama ha lasciato il programma con il cavaliere che frequenta da qualche settimana e sul quale sono arrivate parecchie segnalazioni su una sua ipotetica relazione segreta lontano dai riflettori.