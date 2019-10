Nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e donne ci sarà un colpo di scena davvero incredibile. I protagonisti sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più famose della trasmissione. I due hanno abituato il pubblico ai continui alti e bassi che caratterizzano la loro relazione, che nelle ultime puntate sembrava essere giunta al capolinea. Dietro le quinte, lontano dalle telecamere, la coppia sembrerebbe essersi riavvicinata e forse la speranza dei fans di vederli ancora una volta insieme sta per realizzarsi. Scopriamo insieme cosa accadrà tra Ida e Riccardo nelle prossime puntate dedicate al Trono Over.

Ida e Riccardo di nuovo insieme

Nell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano aveva lasciato tutti senza parole, spiegando di non provare più sentimenti per Riccardo e di voler continuare la sua frequentazione con Armando. In pochi hanno creduto alle sue parole, perché l'amore per l'ex compagno è sempre ben evidente, quasi quanto la paura di soffrire ancora per lui. Lontano dalle telecamere, però, le cose sono leggermente cambiate.

Ida ha raccontato di aver cercato Riccardo per un semplice saluto. I due si sono incontrati a Roma, non si sono mai baciati, ma hanno spiegato di aver trascorso una notte intera dormendo mano nella mano, scambiandosi solo qualche abbraccio. Questo ha fatto capire ad entrambi che il sentimento non si è mai spento e hanno deciso di riprovarci. Ida ha sottolineato di voler vivere la sua relazione con Riccardo lontano dalle telecamere e durante un ballo in studio i due si sono baciati diverse volte.

La coppia ha voluto fare la stessa scelta che hanno fatto in precedenza Sossio e Ursula, vivendo la propria storia d'amore al di fuori del programma televisivo. Lo scontro scoppiato tra Ida e Armando, che fino a poco tempo fa uscivano insieme, non è servito a nulla. Armando non è riuscito a conquistare il cuore della Platano, ancora fortemente legata a Riccardo.

La lettera di Riccardo e la scelta decisiva

A far tornare Ida sui suoi passi è stato lo stesso Riccardo, a partire dalla lettera che le ha scritto in cui le ha confessato di amarla ancora.

Per il cavaliere non è stato facile mettere nero su bianco i suoi sentimenti e leggere le parole scritte davanti a tutto il pubblico, ma questo gesto di coraggio ha fatto capire a Ida che l'amore che li lega è più forte di quanto pensassero. La dimostrazione di Riccardo è stata il primo passo per questo riavvicinamento tanto atteso dai telespettatori, che hanno sperato fino ad oggi in un ritorno di fiamma tra i due.

Le parole di Riccardo Guarnieri per Ida sono state molto dolci e del tutto inaspettate. La dama, inizialmente, non ha reagito nel modo sperato, dichiarando di non essersi emozionata durante la lettura e ammettendo di aver cercato nuovamente Armando. A quanto pare, però, la lettera ha smosso dentro di lei qualcosa di ancora acceso, tanto che i due sono arrivati alla scelta decisiva di viversi fuori dal programma.