La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 23 ottobre ha sancito un duro battibecco tra Pamela Barretta e Enzo Capo. Il cavaliere ha criticato la dama per essersi vestita in maniera troppo provocante durante la sfilata dedicata al pigiama, dando vita ad un lungo battibecco con lei e altre persone presenti in studio. Sulla questione è intervenuta anche Maria De FIlippi, chiedendo per quale motivo lui abbia evidenziato una simile gelosia e provando a capire se i due siano già fidanzati.

Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi come si evolverà la frequentazione tra la coppia, che già in passato non ha nascosto un rapporto particolarmente accesso. Giungerà alla rottura? Per scoprire l'evoluzione del caso, arriva il resoconto dell'ultima registrazione del Trono Over durante la quale Pamela e Enzo hanno sorpreso con un annuncio: proveranno a frequentarsi lontano dalle telecamere!

Uomini e donne, Enzo Capo contro Pamela: 'È veramente troppo per me'

La reazione di Enzo Capo alla vista di Pamela Barretta in vestaglia non si è fatta attendere nel corso dell'appuntamento di ieri 23 ottobre dedicato al Trono Over di Uomini e donne. L'avvocato non ha gradito che la dama abbia messo così tanto in mostra le sue forme prosperose. Faticando a nascondere la sua gelosia, l'ha rimproverata in maniera molto dura: "Pamela ha delle misure importanti e, in questo momento che ci stiamo frequentando, avrei preferito che indossasse qualcos'altro".

La sua reazione ha stupito anche Maria De Filippi che ha provato a capire quale tipo di legame sia nato tra la coppia. La padrona di casa, infatti, ha chiesto se fossero già fidanzati e lui ha replicato: "A questo punto sì". La Barretta ha espresso la sua perplessità per tali parole, ricordando come a Budapest lui abbia scambiato dei messaggi con un'altra donna, apparendo scontroso quando lei gli aveva fatto notare il cambiamento del suo umore.

Prossime puntate Uomini e donne: Enzo e Pamela lasciano il programma

Dopo quanto accaduto nell'ultima puntata di Uomini e donne, risulta difficile credere che tra Enzo e Pamela possano esserci sviluppi positivi ma sarà meglio non giungere a conclusioni troppo affrettate. Nella registrazione effettuata lo scorso 17 ottobre, infatti, dama e cavaliere hanno sorpreso con la clamorosa decisione di abbandonare insieme il programma.

Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, all'inizio ha avuto luogo una nuova discussione, sempre a causa della gelosia di lui. La Barretta, infatti, ha raccontato di essere andata a cena con alcuni amici e di non avere risposto al telefono, non essendoci segnale nel locale. Quando poi lei aveva richiamato Capo, dopo circa due ore, lui l'aveva accusata di essere insieme al dentista e aveva preteso il video in compagnia degli amici.

In studio la discussione si è fatta sempre più accesa, tanto che Pamela si è persino alzata per salutare Maria De Filippi e andarsene. Poco dopo, però, ha cambiato idea, trovando con Enzo un momentaneo chiarimento. La coppia ha quindi annunciato di voler lasciare insieme il dating show per provare a viversi lontano dalle telecamere.