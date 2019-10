Grande attesa per i fan di Temptation Island Vip per la messa in onda della parte finale del falò di confronto tra Pago e Serena Enardu che svelerà se la coppia si sarà detta addio o meno al termine dell'avventura in Sardegna. Ancor prima della messa in onda dell'ultima puntata, cominciano a trapelare delle indiscrezioni sul destino dei due fidanzati; in particolare, una Instagram Stories pubblicata da Gabriele Parpiglia lascerebbe intuire come l'amore tra la coppia più chiacchierata di questa edizione di Temptation Island Vip sarebbe arrivato al capolinea.

Temptation Island, Serena e Pago potrebbero essersi detti addio al falò

Anche se solo lunedì prossimo conosceremo effettivamente il destino delle coppie ancora in gioco nel reality di Alessia Marcuzzi, è caccia alle indiscrezioni su come si sia risolto il falò finale di Pago e della fidanzata Serena Enardu. La prima parte del confronto è andata in onda la scorsa puntata e, da quanto trasmesso, non sembrano esserci spiragli per una riappacificazione tra i due.

Pago, in particolare, è parso teso e furioso con la compagna, anche a seguito dell'atteggiamento di lei con il single Alessandro. Dure accuse e recriminazioni da ambo le parti hanno tenuto incollati i telespettatori sino a tarda sera, ma si dovrà aspettare lunedì 14 ottobre per vedere la seconda parte del confronto.

Parpiglia svela un dettaglio che fa pensare alla fine della relazione tra Pago e Serena

I presupposti perché non vi sia un lieto fine per Pago e Serena ci sono tutti, dato che la coppia, sin dal suo ingresso nel programma, ha manifestato tutte le sue problematiche che li hanno portati a scontrarsi in modo molto acceso al falò.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Se, dunque, i fan attendono con ansia la messa in onda della seconda parte del confronto, sui social è stato proprio uno degli autori del programma ad essersi lasciato sfuggire qualcosa in merito. Gabriele Parpiglia infatti, attraverso una Instagram Stories, nel commentare le vicende di Pago e Serena, ha dichiarato: "Credo che a volte chi lascia soffra di più". Parole che non sono passate inosservate agli utenti più attenti e che fanno pensare ad un amaro epilogo per la coppia che – come ricordiamo – stava insieme da quasi sette anni.

Solo dopo la messa in onda della puntata conclusiva del prossimo lunedì si scoprirà se quanto spoilerato dal giornalista corrisponda a verità e se quindi, effettivamente, l'amore tra Pago e Serena sia giunto al capolinea al termine di Temptation Island Vip. Ricordiamo che per tenersi aggiornati su tutto quanto succede nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula è possibile seguire i canali social ufficiali del programma, mentre su Witty tv e su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già andate in onda.