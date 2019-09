Fabrizia De André oggi 27 settembre ha preso parte ad una nuova puntata di Pomeriggio 5. La giovane ha fornito la sua versione dei fatti in merito alle accuse fatte dalla sorella Francesca. Tutto è successo la scorsa domenica in occasione della prima puntata di Domenica Live. Francesca, fresca del ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini, ha sparato a zero contro Fabrizia, accusandola di aver architettato ad hoc la storia del tradimento. Dopo aver ascoltato tali affermazioni da parte della genovese, Fabrizia è stata chiamata da Barbara D’Urso per avere il diritto di replica.

Fabrizia De André spiega la sua versione dei fatti

Fabrizia De André, ospite di Pomeriggio 5, si è detta stupita delle dichiarazioni rilasciate dalla sorella. La giovane ha confessato di aver cercato più volte Francesca ad agosto, ma non ha mai ricevuto una risposta ai messaggi inviati. Alle pesanti accuse, Fabrizia ha detto che non se lo sarebbe mai aspettato: “La mia porta è sempre aperta”. Dal racconto di Fabrizia è emerso che tutta la famiglia, compreso il padre Cristiano, stanno cercando di riallacciare i rapporti con l’ex gieffina, ma invano.

Infine, alla domanda di Barbara D’Urso se Fabrizia fosse contraria alla relazione tra Francesca e l’imprenditore toscano, la diretta interessata ha risposto: “Io sono contenta se lei è felice. Giorgio? L’importante è che sia felice e serena lei.” Intanto, la padrona di casa ha annunciato che nella seconda puntata di Domenica Live, verrà fatto ascoltare una volta per tutte l’audio incriminato.

Gennaro Lillio: ‘Con Francesca ci siamo lasciati perché incompatibili’

Gennaro Lillio in una recente intervista concessa al Giornale è tornato a parlare della sua ex fidanzata.

Il modello ha ribadito che tra lui e Francesca De André è finita per incompatibilità caratteriali. Dunque, alla base non ci sarebbe stato nessun tradimento: “Il riavvicinamento con il suo ex è avvenuto 8 giorni dopo che ci siamo lasciati”. In merito alle pesanti accuse lanciate dalla genovese, il diretto interessato ha preferito non parlarne. Per quanto riguarda la sua popolarità invece, Gennaro ha riferito di voler proteggere il più possibile la sua famiglia dallo stress.

I suoi cari infatti, sono molto lontano dal mondo dello spettacolo e all’inizio non hanno visto di buon occhio la scelta di Lillio di partecipare al Grande Fratello. Il napoletano però ha riferito di aver sempre sognato di far parte di questo mondo, tanto che da piccolo quando vedeva un film o un cartone animato sperava di essere lui un giorno al loro posto. Tuttavia Gennaro nonostante la sua popolarità, ha confessato di non voler dimenticare il suo primo amore, ovvero il fitness.