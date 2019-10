Il Paradiso delle Signore è tornato da una settimana sui teleschermi italiani per la gioia dei telespettatori della Rai. Il programma è un ibrido tra fiction e soap opera che sta tenendo alta l'attenzione per le vicende di due personaggi in particolare. Stiamo parlando di Marta Guarnieri e Vittorio Conti. A tal proposito gli attori Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu hanno rilasciato un'intervista nella quale hanno raccontato che il loro matrimonio entrerà in crisi.

Gli spoiler rivelano che nelle prossime puntate la figlia di Umberto prenderà una decisione che sancirà l'inizio dei problemi coniugali con il consorte.

Il Paradiso delle Signore: le nozze tra Vittorio e Marta

Vittorio e Marta saranno al centro delle prossime settimane di programmazione della soap opera italiana, in onda tutti i giorni su Rai 1. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda presumibilmente a novembre, rivelano che la vita matrimoniale dei coniugi Conti non sarà rose e fiori.

Nelle attuali puntate, i telespettatori hanno assistito alle nozze tra il direttore del grande magazzino e la Guarnieri. All'inizio, la donna ha avuto parecchi problemi con l'abito nuziale, tanto da dover essere ricorsa alle mani esperte di Gabriella Rossi, tornata a Milano dopo un periodo trascorso presso una casa di moda parigina. Inoltre il clima di festa è stato turbato dalle tensioni sorte tra Umberto e Riccardo.

Tuttavia, la coppia è riuscita a sposarsi con una cerimonia piena di sorprese, sebbene la famiglia Guarnieri avesse voluto un matrimonio più fastoso e non celebrato in una piccola chiesa all'interno di un castello.

La Guarnieri rinuncia al sogno della maternità per la carriera

Stando alle trame sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, si evince che la felicità di Marta e Vittorio avrà vita breve.

Ben presto, la coppia comincerà ad avere vivaci scambi di opinione su un'eventuale nascita di un bebè. In particolare, la Guarnieri deciderà di non sacrificare la carriera per mettere al mondo un erede. Per questo motivo cominceranno i primi screzi. A svelarlo in anteprima sono stati gli stessi interpreti nel corso di un'intervista a "Vero tv".

Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu parlano del futuro della coppia

Alessandro Tersigni ha dichiarato che il suo personaggio avrà una svolta professionale mentre Gloria Radulescu ha anticipato che Marta non rinuncerà alla carriera per diventare madre.

Inoltre la sorella di Riccardo ha confessato che ci saranno dei problemi con il padre Umberto per colpa di uno scheletro nell'armadio di quest'ultimo. A tal proposito, l'attore Umberto Farnesi ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri a "Domenica In" dove ha dichiarato che ci saranno delle gravi difficoltà economiche per il capofamiglia Guarnieri che coinvolgeranno anche i figli tra cui Riccardo, il quale dimostrerà di avercela con lui per non avergli permesso di convolare a giuste nozze con Nicoletta Cattaneo.