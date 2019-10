La scorsa settimana l'edizione normale di 'Tale e Quale Show' si è conclusa con la vittoria di Agostino Penna. Ma lo show condotto da Carlo Conti non è finito: da oggi, venerdì 25 ottobre, inizia il 'torneo dei campioni' di Tale e Quale Show. A partecipare alla gara saranno i sei migliori dell'edizione 2019 (quella conclusasi lo scorso venerdì) e i sei migliori dell'edizione del 2018. L'appuntamento con il varietà del venerdì sera di Rai1 è per le 21:25.

'Torneo Tale e Quale Show', i partecipanti

Nel dettaglio, al torneo parteciperanno in dodici; sei sono gli uomini: i tre migliori dell'edizione 2019 e i tre migliori dell'edizione 2018. Sei saranno anche le donne, e anche in questa caso saranno le tre migliori dell'edizione 2019 e le tre migliori dell'edizione del 2018. A decretare i nomi dei migliori è stato il posizionamento dei concorrenti nella classifica finale.

Dall'edizione 2019 i concorrenti saranno: Agostino Penna, Davide de Marinis, Francesco Monte, Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci. Per quanto riguarda l'edizione del 2018, i concorrenti che rivedremo all'opera saranno Massimo de Cataldo, Antonio Mezzancella, Giovanni Vernia, Alessandra Drusian, Vladimir Luxuria e Roberta Bonanno. Nessuna variazione per quanto riguarda il cast del programma: i giudici rimarranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vittorio Salemme. Non cambia neanche il conduttore: Carlo Conti continuerà ad essere al timone dello show del venerdì sera di Rai 1.

'Torneo dei campioni': l'ospite e il regolamento

Il 'Torneo dei Campioni' di Tale e Quale Show andrà in onda per tre venerdì e si concluderà l'8 novembre. L'ospite della prima puntata, che andrà in onda oggi dalle 21:25 su Rai 1, sarà Alessandro Siani. Il comico napoletano sarà per tutta la puntata il quarto giudice e commenterà dal tavolo dei giudici tutte le esibizioni. Nelle scorse settimane abbiamo già visto Siani promuovere le sue nuove fatiche in altri programmi TV, in particolare a 'Che Tempo che Fa' e a 'Domenica In'; probabile che anche nella puntata odierna di Tale e Quale il comico napoletano promuoverà il suo nuovo film 'Il giorno più bello del mondo', in uscita nelle sale cinematografiche da venerdì 31 ottobre.

Ma Alessandro Siani è reduce anche da un successo canoro: è infatti autore (in collaborazione con il rapper Clementino) del singolo 'Cos, Cos, Cos', già disco di platino.

Infine, rimane invariato il regolamento: giurati e concorrenti saranno infatti chiamati ad esprimere il loro voto e a fine puntata verrà mostrata la classifica finale. L'appuntamento con la prima puntata del 'Torneo dei Campioni' di Tale e Quale Show è per le 21:25 in diretta su Rai 1 o, in alternativa, in diretta streaming su 'Rai Play'.