Torna in onda su Rai 2 uno dei docu-reality più amati e seguiti dal pubblico televisivo italiano. Parliamo de Il Collegio, giunto alla sua quarta stagione di messa in onda. Dopo il 1960, il '61 e il '68 questa volta i venti ragazzi protagonisti della trasmissione saranno catapultati negli anni Ottanta. La prima puntata de Il Collegio 4, in onda stasera 22 ottobre, potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito della Rai.

La replica della prima puntata de Il Collegio 4 su RaiPlay

Per chi questa sera non avesse potuto seguire la prima puntata de Il Collegio 4 in prime time su Rai 2, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere l'intero appuntamento in replica streaming online accedendo al sito gratuito RaiPlay.it di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita.

Accedendo alla sezione del sito dedicata al docu-reality di Rai 2, infatti, sarà possibile riguardare in streaming la puntata d'esordio di questa quarta stagione che tuttavia potrete rivedere in replica online anche dal vostro tablet oppure dal telefono cellulare con l'applicazione free. In questo modo, quindi, potrete rivedere l'appuntamento con Il Collegio in qualunque momento lo desiderate.

Simona Ventura 'voce-guida' tra le novità della nuova edizione del docu-reality

Tra le novità di questa quarta stagione de Il Collegio va segnalata anche la voce narrante di Simona Ventura che avrà il compito di 'guidare' il racconto dei venti adolescenti protagonisti. Un ulteriore ruolo per la conduttrice nella Rai 2 targata Carlo Freccero che va ad aggiungersi all'impegno settimanale con 'La domenica Ventura' in onda alle 12.

Trasmissione che, tuttavia, non sta brillando dal punto di vista degli ascolti con una media che oscilla sul 4% di share.

Nel corso della prima puntata de Il Collegio 4 non è mancata la classica presentazione del Preside e del corpo docenti agli alunni. I ragazzi sono stati poi sottoposti ad una prova di ingresso che si basava su domande di cultura generale. Non tutti, però, hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione.

Il programma nel corso degli anni è diventato un vero e proprio fenomeno di costume ed ha letteralmente spopolato soprattutto tra i giovani e giovanissimi che seguono il reality con grande interesse non soltanto in televisione ma anche sul web e sui social. Sono tantissime, infatti, le interazioni arrivate con l'hashtag ufficiale de Il Collegio che, al debutto, ha scalato la topic trend di Twitter.

Riuscirà il docu-reality a tenere testa al programma competitor Le Iene in onda su Italia 1 in termini di ascolti? All'Auditel l'ardua sentenza finale.