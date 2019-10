Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 2 con il docu-reality Il Collegio 4, che continua ad essere uno dei prodotti di punta della programmazione serale della rete diretta da Freccero. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di questa edizione che ha esordito ottenendo un vero e proprio boom di spettatori. Chi non avesse potuto seguire questo secondo appuntamento con Il Collegio in prima visione assoluta, può rivederlo da oggi accedendo al sito web gratuito RaiPlay, oppure scaricando l'applicazione omonima free per tablet o cellulare.

Dove riguardare la seconda puntata de Il Collegio 4 in replica streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che per chi non avesse seguito questo secondo attesissimo appuntamento con Il Collegio in prima visione su Rai 2, da oggi può rivedere il docu-reality show in replica streaming accedendo al sito web RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata alla trasmissione, dove potrete rivedere anche il primo appuntamento trasmesso la scorsa settimana.

E poi ancora vi segnaliamo che, scaricando l'applicazione free di RaiPlay sul vostro tablet oppure sul cellulare, sarà possibile rivedere questo secondo appuntamento con Il Collegio 4 in streaming in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno oppure in autobus.

I colpi di scena anche in questo secondo appuntamento non sono mancati e abbiamo visto che i ragazzi sono stati sottoposti ad un esame a sorpresa dopo essersi comportati male.

In particolar modo, infatti, abbiamo visto che si sono lasciati andare ad una bravata notturna che non è passata inosservata e che ha scatenato la rabbia del preside, il quale ha deciso che fosse necessario sottoporsi ad un test a risposta aperta per capire se potevano restare oppure no all'interno del Collegio.

Alysia è stata eliminata dal Collegio per il suo test scadente

Un test che ha avuto degli esiti inaspettati, dato che non tutti sono riusciti a superarlo in maniera brillante.

E così abbiamo visto che alla fine ad avere la peggio è stata Alysia, la quale non è riuscita a superare brillantemente il test e quindi ha dovuto abbandonare definitivamente il reality, tra le lacrime dei suoi compagni d'avventura che sono subito corsi ad abbracciarla.

Subito dopo la sua espulsione, Alysia si è lasciata andare ad un duro commento nel confessionale ammettendo che le dispiace solo di dover lasciare tutti i suoi amici.

'Delle lezioni non mi interessa niente. Dei rapporti sì', ha dichiarato la giovane collegiale la quale però nel test ha scritto che Mazzini avrebbe condotto i Mille durante l'impresa di Fiume. Davvero troppo per proseguire il suo percorso.