Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui questo pomeriggio andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento della settimana dedicato al trono over, che si preannuncia ricchissimo di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla love story tra Pamela e Enzo: la dama avrà un momento di sconforto e la vedremo scoppiare in lacrime. E poi ancora Gemma Galgani riceverà l'ennesima delusione da parte di Jean Pierre interessato a conoscere nuove dame.

Uomini e donne, le anticipazioni del 30 ottobre: Enzo e Pamela in crisi

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne in onda il 30 ottobre su Canale 5 rivelano che Pamela ed Enzo si ritroveranno al centro dello studio per l'ennesimo confronto che tuttavia scatenerà un bel po' di polemiche. La dama, infatti, sembra essere interessata ad abbandonare lo studio del programma di Maria De Filippi con il cavaliere e quindi a vivere una nuova storia fuori dal contesto televisivo, ma a quanto pare Enzo non sembra essere dello stesso parare e continua a tentennare.'Perché proprio ora?' si chiederà Enzo in trasmissione, lasciando sbigottita la dama.

Il clima tra i due, in studio, sarà particolarmente rovente e anche i due opinionisti del programma si scaglieranno duramente nei confronto di Enzo. Gli spoiler della puntata di oggi, inoltre, rivelano che ad un certo punto Pamela scapperà dallo studio in lacrime, visibilmente provata da questa situazione. Enzo la raggiungerà nel dietro le quinte per continuare il confronto con lei e ad un certo punto arriverà anche Gianni Sperti, che continuerà a dibattere animatamente con il cavaliere. Come andrà a finire questa situazione? Enzo e Pamela andranno via assieme dal programma oppure ognuno proseguirà per la sua strada?

Gemma Galgani delusa dal comportamento di Jean Pierre

Ma i colpi di scena di questa nuova puntata di Uomini e donne over in onda oggi 30 ottobre su Canale 5 riguarderanno anche Gemma Galgani e la sua tormentata frequentazione con Jean Pierre. La dama torinese, infatti, ha cercato di far capire in tutti i modi al cavaliere di essere interessata a lui, peccato però che Jean Pierre non sia dello stesso parere.

E le anticipazioni di oggi rivelano che Jean Pierre non si rifiuterà di conoscere altre dame, le quali dichiareranno di essere molto interessate al cavaliere.

A quel punto vedremo che verrà chiesto alla Galgani cosa ne pensa di questa situazione e la dama preferirà non commentare, ammettendo che quello che ha visto e sentito in questa nuova puntata potrebbe già bastare. Gemma si arrenderà oppure proseguirà la sua corte spietata a Jean Pierre?