L'attività social di Riccardo Marcuzzo, non smette di far discutere: dopo aver solleticato i fan tappezzando i muri di varie città con la sua immagine a torso nudo, nelle ultime ore il cantante è tornato al centro delle chiacchiere per l'ennesimo sfogo che ha avuto su Instagram. Ai tanti che l'hanno accusato di aver copiato il brano "Soldi" di Mahmood quando ha scritto il nuovo singolo "Gossip", Riki ha risposto a tono, arrivando a rivolgere anche parolacce a questi haters.

Riki chiude il profilo Instagram: 'Solo i veri fan mi potranno vedere'

Da quando Riccardo Marcuzzo ha ripreso possesso del suo account Instagram (dopo essersi fatto sostituire per qualche tempo da un sosia), non passa giorno che non ci sia qualche polemica sul suo ritorno sulle scene musicali. Il ragazzo, infatti, ha anticipato che a brevissimo uscirà il suo nuovo singolo "Gossip" e, pian piano, sta svelando ai fan parte del testo della canzone e il sound.

Alcuni scettici, hanno subito fatto notare che la base di questo brano ricorderebbe quella di "Soldi", il pezzo che ha permesso a Mahmood di vincere l'ultimo Festival di Sanremo. Non appena gli è stata fatta presente questa cosa, Riki non ci ha visto più ed ha precisato: "Sto leggendo tutti i commenti e la situazione è davvero insostenibile".

Dopo aver puntualizzato che, d'ora in poi, il suo profilo sarà visibile soltanto dai veri sostenitori, l'artista ha replicato all'accusa di plagio con un ermetico ma pungente "str... ignoranti".

Stando a quello che ha dichiarato l'ex allievo di Amici, la canzone con la quale sta per tornare è stata scritta alcuni anni fa, quindi è impossibile che abbia copiato quella che ha portato il collega sul palco dell'Ariston a febbraio scorso.

Riki su IG: 'Un artista mi sta minacciando in privato'

Nelle Stories che ha pubblicato poche ore fa, inoltre, Riccardo ha svelato che gli stanno arrivando molti messaggi di offese e minacce da quando ha condiviso un'anteprima del suo nuovo singolo. "Volevo dirvi che in DM mi ha scritto un artista, di cui forse più tardi farò il nome, che dice che mi viene a prendere per spaccarmi la faccia", ha raccontato Marcuzzo su Instagram non molto tempo fa.

A detta del giovane, anche il suo manager Francesco Facchinetti starebbe ricevendo parecchi insulti sui social network in merito al modo che hanno scelto per ufficializzare il ritorno di Riki sulle scene musicali dopo un lungo periodo d'assenza.

Insomma, qualsiasi cosa faccia o dice ultimamente l'ex allievo di Amici, diventa spunto di discussione per i suoi fan ma anche per gli appassionati di gossip, che ora non vedono l'ora di scoprire chi è il cantante che avrebbe minacciato Riccardo in privato.