Ad Acacias succedono fatti imprevedibili: giungerà un nuovo prete che si innamorerà Lucia. La donna è la cugina di Celia e attirerà l'attenzione anche di Samuel. Quest'ultimo infatti la vorrebbe sposare per entrare in possesso della sua eredità e sanare i debiti contratti in seguito all'esplosione nella Galleria Alday.

Ad Acacias padre Telmo si innamora di Lucia

Grazie alle anticipazioni sulle puntate spagnole della soap Una vita, i telespettatori sapranno dell'arrivo ad Acacias di un nuovo prete, padre Telmo Martinez.

Egli si innamorerà presto di una nuova protagonista, Lucia. Purtroppo la donna è stata adocchiata anche da Samuel, il più giovane degli Alday.

Il fratello di Diego verrà a sapere da uno strozzino, il cui nome è Jimeno Batán, che Samuel intende sposare la giovane non per amore ma per giovare della sua eredità. Lucia è infatti figlia dei Marchesi di Valmez, altri nuovi protagonisti entrati nella soap, dopo il salto temporale.

I genitori della ragazza hanno dovuto abbandonarla, appena nata, perchè l'avevano concepita e fatta nascere, nonostante fossero fratellastri. Lucia però erediterà tutti i loro beni e Samuel potrà sposarla, dopo l'annullamento del matrimonio contratto con Blanca Dicenta.

Padre Telmo conduce Lucia in una Chiesetta

L'Alvarado che non conosce i subdoli scopi di Samuel si lascerà corteggiare, finché Padre Telmo non la informerà dei veri motivi per cui l'Alday vorrebbe condurla all'altare.

Il prete porterà la giovane in una chiesetta per parlarle più tranquillamente, mentre era in corso una processione per onorare la Vergine dei Miracoli.

Lucia in un primo momento si rifiuterà di seguire il prete che, in seguito, avrà modo di rivelarle la responsabilità di Samuel sulla morte del suo padrino Joaquin. Inoltre Lucia verrà a conoscenza del vero motivo per cui il giovane Alday vorrebbe sposarla.

Infine il buon prete dichiarerà il suo amore all'Alvarado, la quale starà insieme al prete, dopo avergli chiesto il permesso, nella piccola Chiesa.

Lucia si ritrova a letto con padre Telmo

Samuel, accortosi della mancanza di Lucia, si recherà dal padre priore Espineira e lo costringerà a riverargli dove i due si sono nascosti. L'Alday voleva infatti impedire al prete che parlasse delle sue cattive intenzioni con l'Alvaredo. Telmo e Lucia berranno dell'acqua in un bicchiere e, dopo avere perso i sensi, si ritroveranno in un letto, senza alcun vestito.

Samuel e il padre priore entreranno nella chiesetta giusto in tempo per scoprire la coppia nel giaciglio, con pochi indumenti addosso. Neanche a dirlo Espineira crederà che il prete si sia macchiato di un grave peccato e lo sgriderà, mentre l'Alday lo incolperà di avere abusato di Lucia.

La realtà sarà un'altra: qualcuno - probabilmente proprio Samuel - aveva aggiunto nell'acqua una sostanza per fare addormentare sia Telmo che Lucia.