Martedì 29 ottobre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la sesta e ultima puntata della seconda stagione della fiction "La strada di casa". A raccontarci alcuni retroscena della serie televisiva ci ha pensato la new entry di questa seconda stagione, l'attrice Roberta Caronia. Quest'ultima ha parlato, in un'intervista a TvZap, del personaggio da lei interpretato, il commissario di polizia Concetta Leonardi.

In particolare, alla domanda sul perché il commissario, nella quinta puntata, si fosse accanito su Fausto Morra, l'attrice siciliana ha così risposto: "Fausto è diventato il primo indiziato perché è stato ritrovato con un'arma in mano davanti al corpo senza vita di Mauro e poi è un ex detenuto. Ma Concetta capirà. Vuole solo trovare la verità a ogni costo e quando capirà che Fausto è innocente, lo aiuterà".

L'attrice che interpreta Concetta Leonardi afferma: 'Vi posso spoilerare che il figlio che aspetto non è di Fausto Morra'

Inoltre la Caronia ha voluto anche dire la sua riguardo al fatto che il personaggio della Leonardi sia incinta: "La pancia era finita, non sono realmente incinta. In tanti mi hanno scritto per farmi gli auguri perché pensavano fossi in dolce attesa. Il pancione non ha a che fare con la trama e vi posso spoilerare subito che non si scoprirà che il figlio che aspetto è di Fausto Morra".

Poi l'attrice ha continuato, dicendo che l'obiettivo del pancione è quello di rappresentare un'immagine di donna un po' diversa dal solito. Inoltre Roberta Caronia ha anche aggiunto che quest'immagine del commissario incinta aiuta molto anche con il passaggio dai flashback al presente, perché rappresenta uno choc visivo evidente e immediato.

Infine l'attrice ha anche specificato che questa dolce attesa della Leonardi attribuisce al suo personaggio molto duro e forte anche un carattere di morbidezza che, a detta della Caronia, ci verrà regalato alla fine. Ha infatti concluso così: "Ci regalerà una visione sul mondo, ma non posso dire nient'altro".

Paragone tra Concetta Leonardi e Vincenzina Marchese

Roberta Caronia ha anche voluto dire la sua sulla differenza tra il personaggio della Leonardi e quello di Vincenzina Marchese nella fiction "Il cacciatore". In particolare, l'attrice siciliana ha affermato di essere molto affezionata alla figura della moglie di Leoluca Bagarella in quanto è un personaggio reale e di cronaca, donna di mafia sottomessa e che non riusciva ad avere figli.

Era ossessionata dal fatto che il non avere figli fosse una punizione divina per la vita da mafiosa che stava conducendo. Ovviamente il personaggio è completamente opposto a quello di Concetta Leonardi. Quest'ultima ha un grande senso dello Stato ed è incinta. La Caronia ha concluso l'intervista affermando che per lei i personaggi più hanno chiaroscuri e più sono interessanti da interpretare.