Le puntate della nuova stagione de Il Segreto in Italia sono ancora inedite, ma il pubblico più attento che segue la soap da anni saprà certamente, dalle anticipazioni che circolano sul web, che si tratta di un nuovo ciclo sotto diversi punti di vista. Nelle puntate già andate in onda in Spagna è stato mostrato un salto temporale. La soap ha subìto un cambiamento radicale che ha comportato l'uscita di scena di molti personaggi come Maria, Fernando, Adela, Julieta, Saul, Prudencio, Irene, Severo e tanti altri.

Alcuni hanno abbandonato Puente Viejo, altri sono morti. In ogni caso la svolta narrativa è stata drastica. Attualmente Canale 5 sta trasmettendo puntate che, secondo le anticipazioni iberiche, tra eventi drammatici e partenze, porterà gli abitanti di Puente Viejo verso svolte inaspettate. In particolare, Donna Francisca e Raimundo si trasferiranno a Madrid senza il fedele Mauricio al quale la Montenegro riserverà un'inattesa quanto piacevole sorpresa. La donna scoprirà dove si trova Fe e regalerà al suo fidato servitore un biglietto per andare in America e raggiungere la donna che ama.

La dodicesima stagione non mostrerà cosa è accaduto dopo la sua partenza ma farà vedere il ritorno dell'uomo a Puente Viejo senza Fe.

Il Segreto: nelle puntate in onda prossimamente Mauricio tornerà senza Fe

La nuova stagione sarà caratterizzata da cambiamenti importanti nella vita di alcuni personaggi come sarà il caso di Mauricio Godoy che ritornerà a Puente Viejo dopo quattro anni di assenza. Per il personaggio ci sarà una svolta radicale, da fedele servitore il pubblico lo vedrà nei panni del nuovo sindaco della cittadina.

Rimarranno avvolti nel mistero gli anni in cui Mauricio è stato assente da Puente Viejo. Non si saprà - almeno fino ad ora, nelle puntate in onda in Spagna - se alla fine sia partito per raggiungere la donna che amava o se abbia cambiato idea. L'uomo tornerà senza dire nulla di Fe, soltanto con una grande voglia di adoperarsi per la città. Con il suo comportamento si guadagnerà la fiducia degli abitanti e diventerà il nuovo sindaco.

Francisca tornerà a Puente Viejo e sarà manipolata dalla Marchesa

Nelle prossime puntate de Il Segreto ci sarà anche spazio per le vicende di Donna Francisca che, dopo il salto temporale di quattro anni, non tornerà immediatamente a Puente Viejo. Raimundo, al contrario, si ristabilirà nella cittadina. La tenuta della Montenegro sarà abitata dalla Marchesa Isabel. Francisca vorrà a tutti i costi riprendersi ciò che era suo e tornerà in segreto, accettando di abitare nella sua casa, ma come ospite.

La Marchesa si rivelerà una manipolatrice che impedirà alla Montenegro di esporsi e le terrà nascosta qualcosa di molto importante. Intanto Raimundo cercherà la moglie, ignorando che la donna vive a Puente Viejo.