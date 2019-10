Tutti coloro che hanno seguito la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore questa estate, continuano a non perdere d’occhio i due protagonisti principali. Nonostante le vicende di Ferit e Nazli siano finite dal 13 settembre 2019 da quando è ritornata la nuova stagione della famosa trasmissione Uomini e Donne, i fan più accaniti non hanno perso per niente la curiosità. Nelle ultime ore in rete sta circolando un clamoroso rumors.

Ozge Gurel e Can Yaman secondo alcune indiscrezioni potrebbero ritornare sul piccolo schermo italiano, ma per un motivo diverso. Per la precisione i due attori turchi sarebbero attesi il mese prossimo per rilasciare un’intervista nel programma televisivo Verissimo.

Probabile ospitata di Can Yaman e Ozge Gurel a Verissimo

Anche se lo sceneggiato turco Bitter Sweet, è finito da quasi un mese, i telespettatori della serie tv continuano a seguire l’interprete di Ferit Aslan e Nazli Pinar sui social network.

E’ scontato ribadire che la storia d’amore tra l’imprenditore e la cuoca ha appassionato tantissimo. Di recente, i due attori turchi sono finiti al centro del Gossip, per la loro probabile partecipazione ad un noto programma televisivo Mediaset che ha appena riaperto i battenti. Sul web si vocifera che i dirigenti del biscione potrebbero fare un regalo a coloro che adorano Ozge Gurel e Can Yaman, facendo partecipare i due attori a Verissimo.

A quanto pare i diretti interessati sarebbero stati contattati proprio dalla produzione della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, in onda il sabato pomeriggio. La presunta presenza di Ozge e Can nel salotto del noto talk show sarebbe prevista per il mese di novembre 2019, per raccontare l’incredibile successo riscontrato in Italia.

L’interprete di Ferit forse tornerà sul piccolo schermo italiano con la soap Erkenci Kus

In attesa di scoprire con ufficialità se Can Yaman e Ozge Gurel verranno davvero intervistati dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi, tanti follower dei due attori si chiedono se i loro beniamini torneranno a lavorare insieme in futuro.

Purtroppo gli interpreti di Ferit e Nazli non hanno girato nessun altra fiction insieme, ma da qualche settimana circola una grande novità sul web. Ci sono molte probabilità che il 29enne turco che con il suo fascino ha fatto breccia nel cuore di molte italiane, possa tornare ad occupare il palinsesto di Canale 5 nell’estate 2020, come protagonista di una nuova serie televisiva che ha già debuttato in Turchia.

Si tratta della soap ‘Erkenci Kus’, e la messa in onda di questa produzione pare essere stata confermata dalla Mediaset. In questo sceneggiato Can rivestirà i panni di un fotografo ribelle con un look del tutto diverso, ma soprattutto al suo fianco ci sarà l’attrice Demet Ozdemir. Quest’ultima interpreterà la giovane e talentuosa Sanem Aydin, alla ricerca di un lavoro dopo aver rinunciato a convolare a nozze con un uomo per cui non provava amore.