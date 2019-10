Va in onda anche questa settimana una delle fiction più seguite di questo autunno, "Rosy Abate 2", interpretata da Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Naike Anna Silipo e Bruno Torrisi. Venerdì 4 ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quarta e penultima puntata della serie, in cui Rosy Abate ha deciso di allearsi con Regina Mainetti e Luca per salvare la vita di suo figlio, detenuto in un carcere minorile.

La quarta e penultima puntata è stata trasmessa dopo il discreto successo di quella della settimana precedente, che era riuscita a guadagnare uno share del 16.9% con 3.437.000 telespettatori. Se per caso non si è potuto seguire il quarto episodio in chiaro su Canale 5, è sempre possibile rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della penultima puntata di Rosy Abate 2

Nello specifico, si informa che la replica della quarta puntata di "Rosy Abate" sarà reperibile soltanto sul sito on demand, Mediaset Play.

Tale sito, infatti, contiene una pagina in cui, settimana dopo settimana, vengono caricate le puntate già andate in onda in televisione. Da ricordare che la visione delle repliche su Mediaset Play è riservata soltanto agli utenti registrati al sito, quindi si consiglia di registrarsi alla piattaforma prima di provare a visualizzare i suoi contenuti video. La registrazione è molto semplice da effettuare e può essere fatta direttamente dalla homepage del sito.

Si segnala che dopo averla effettuata, sarà possibile anche scaricare un'applicazione tramite la quale vedere le repliche anche dai dispositivi mobili di ultima generazione.

Trama ufficiale

La trama ufficiale della penultima puntata ci segnala che Leo viene arrestato, gettando nella disperazione Rosy Abate e Regina Mainetti. In seguito, il giovane viene condotto in un carcere minorile dove viene avvicinato e minacciato da alcuni giovani detenuti mandati contro di lui da Antonio Costello.

Quest'ultimo altri non è che il boss malavitoso che Leo considerava alla stregua di un padre e un mentore. Scoperte le minacce ricevute dal figlio in carcere, Rosy Abate capisce che l'unico mezzo per salvarlo è quello di allearsi con alcuni dei suoi peggiori nemici. La prima è Regina, ritornata per riprendersi Leonardo e vendicarsi di Rosy; anche il vice questore Luca appoggerà l'iniziativa di Rosy Abate.

Quest'ultimo, infatti, decide di aiutare la donna dopo essersi reso conto che Leonardo è innocente e che il carcere minorile in cui è stato rinchiuso potrebbe diventare molto presto la sua tomba. A quel punto, l'inedita squadra inizia ad elaborare un piano per salvare la vita di Leonardo in carcere.