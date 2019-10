Alla fine Davide De Marinis ha messo d’accordo tutti ed ha vinto la quinta puntata di Tale e quale show. Nella circostanza l’istrionico cantante milanese era impegnato nell’imitazione di un’autentica icona della musica italiana: Vasco Rossi. Il quarantottenne ha incassato la standing ovation del pubblico in studio e gli apprezzamenti della giuria che, comunque, al momento di stilare la classifica finale ha mostrato di avere idee discordanti.

Nell’occasione il cabarettista Gabriele Cirilli ha affiancato Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello in giuria.

Inoltre Carlo Conti ha dato la possibilità a Orietta Berti, ospite della puntata di ieri sera (venerdì 11 ottobre), di assegnare dieci punti ad uno dei concorrenti. La classifica della giuria aveva premiato Agostino Penna, in testa alla classifica generale e sempre sul podio in questa edizione del programma televisivo, ma le preferenze degli artisti in gara hanno ribaltato la graduatoria con De Marinis che ha trionfato con Senza parole, uno dei grandi successi del Blasco.

Giudici 'divisi', decide il voto dei concorrenti

L’edizione 2019 di Tale e quale show è entrata nel vivo con Agostino Penna in testa alla classifica generale. Nella prossima puntata si decreterà il vincitore della nona edizione oltre che i concorrenti ammessi (tre uomini e tre donne) al torneo finale con i protagonisti dell’edizione precedente. Reduce dalla vittoria, ex aequo con Sara Facciolini, della settimana precedente l’eclettico artistica avellinese ha nuovamente stupito trasformandosi in Dionne Warwick ed eseguendo magistralmente I'll Never Fall in Love Again.

Un’imitazione al femminile che ha mandato in visibilio giuria e pubblico in studio. “Hai toccato le note alte senza diventare uomo” - ha rimarcato Loretta Goggi. Spettatori in piedi anche per Jessica Morlacchi che aveva il non facile compito di imitare Mina. Promossa a pieni voti da Orietta Berti per gestualità e per l'interpretazione vocale di Vorrei che fosse amore.

Salemme elogia Francesco Monte: 'Sei un artista'

Francesco Monte è una delle rivelazioni di quest’edizione di Tale e quale show.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la sua vocazione canora anche nel corso della puntata di ieri sera con una convincente interpretazione di Human di Rag'n'Bone Man. "Sei un artista" - ha sottolineato Vincenzo Salemme. Elogi anche per Flora Canto, per l’occasione nei panni di Orietta Berti, ospite della puntata. Al momento del dunque i giurati hanno elaborato graduatorie personali diverse.

Nella circostanza sono stati determinanti i voti dei concorrenti in gara con De Marinis, in versione Vasco, che ha conquistato diversi colleghi e vinto la puntata. Al secondo posto Jessica Morlacchi grazie ai 10 punti extra concessi alla Berti. Terzo gradino del podio per Agostino Penna che consolida la sua leadership nella classifica generale, con 314 punti (Davide De Marinis 2° con 264 punti), e viaggia verso il trionfo.