Proseguirà giovedì 17 ottobre su Rai 1 'Un passo dal cielo 5', la Serie TV italiana ambientata in Trentino Alto-Adige nel piccolo comune di San Candido. Il nuovo episodio sarà il sesto dell'inedita quinta stagione, che si compone di dieci appuntamenti. Al centro della trama ci saranno come sempre le vicende del comandante della Forestale Francesco Neri e di tutti gli altri personaggi alle prese con i misteri che si nascondono dietro Deva.

Nell'episodio in onda il 17 ottobre alle 21:25, Emma e Valeria si ritroveranno a dover affrontare l'arrivo a San Candido di due persone molto vicine a loro che hanno inciso, in positivo o in negativo, nel passato di entrambe. Nel frattempo la psicologa Elena riceverà delle misteriose minacce.

Un passo dal cielo 5, anticipazioni 6° episodio: 'Fantasmi del passato'

Il 17 ottobre verrà trasmesso su Rai 1 il sesto episodio di Un passo dal cielo 5.

In ''Fantasmi del passato'' il protagonista Francesco cercherà di aiutare Elena che sta ricevendo pesanti minacce. Per scoprire di chi si tratti entrerà sempre più in confidenza con la psicologa e questo avvicinamento causerà dei problemi con Emma. Quest'ultima non avrà solo la preoccupazione della presenza di un'altra donna vicino al compagno: da una parte sarà combattuta tra il farsi operare per rimuovere l'aneurisma e portare avanti la sua gravidanza, dall'altra affronterà l'arrivo del fratello Giulio, che nasconde qualche scheletro nell'armadio.

Anche Valeria Ferrante farà i conti con il suo passato quando giungerà a San Candido Ezio, l'ex della sorella e padre di Isabella. L'uomo non verrà in visita di cortesia ma con la pretesa di portare via la figlia per tenerla lontana dalla zia e dal giovane Klaus Moser.

Il cast di Un passo dal cielo 5

La serie tv Un passo dal cielo 5 ha come protagonista il comandante della Forestale Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti.

Le sue vicende si intrecciano ai personaggi che vivono a San Candido: il commissario Vincenzo Nappi che ha una figlia con la compagna Eva Fernandez, i cui ruoli sono rispettivamente portati sullo schermo da Enrico Ianniello e Rocío Muñoz Morales, l'etologa Emma Giorgi, interpretata da Pilar Fogliati e la guardia forestale Valeria, il cui ruolo è rivestito dall'attrice Beatrice Arnera. A questi si aggiungono Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti), Stefano Cassetti (Bruno Moser), Giulia Fiume (Adriana Ferrante), Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus), Serena Autieri (Ingrid), Sinja Dieks (Elena Salvi) e Matteo Martari (Albert Kroess).