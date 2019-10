Ieri sera, durante la nuova puntata de Le Iene in onda su Italia 1, è stato trasmesso un nuovo esilarante scherzo che ha avuto come protagonista la star di Uomini e donne, Tina Cipollari. La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi è caduta nella 'trappola' architettata dalla redazione del programma con il figlio primogenito Mattias, avuto dal precedente matrimonio con Kikò Nalli. Le Iene, infatti, le hanno fatto credere che suo figlio fosse un delinquente tanto che la Cipollari aveva scelto di denunciarlo.

Tina Cipollari vittima dello scherzo de Le Iene

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che, con l'aiuto dello stesso Mattias (ancora minorenne), Le Iene hanno fatto credere a Tina che il ragazzo avesse truccato la sua macchinetta elettrica per gareggiare ad alcune corse clandestine che si tenevano a Roma. Una scoperta a dir poco choc per la Cipollari, la quale è apparsa in preda alla disperazione totale dopo aver scoperto che suo figlio aveva falsificato la sua firma e che rischiava di metterla in guai seri.

L'opinionista di Uomini e donne, però, non ha perso il suo spirito combattivo e anche tra le mura domestiche abbiamo visto che è stata un vero e proprio ciclone. Prima si è scagliata duramente nei confronti di Mattias accusandolo di essere un delinquente, poi ha scelto di prendere in mano le redini della situazione e di agire di testa sua.

La Cipollari, infatti, dopo aver scoperto che oltre a questo giro di corse clandestine suo figlio si era cacciato nei guai anche per una questione di prestiti, ha deciso di denunciare tutto alla Polizia.

Le Iene, infatti, l'hanno seguita nel preciso momento in cui Tina ha preso la sua automobile e stava per recarsi presso un commissariato di Polizia, perché intendeva denunciare il figlio 'delinquente' che stava per metterla nei guai.

L'opinionista di U&D voleva denunciare il figlio Mattias

A quel punto, quindi, la redazione del programma di Italia 1 e lo stesso Mattias sono intervenuti per fermare Tina e per metterla al corrente che si trattasse soltanto di uno scherzo.

La reazione della Cipollari non si è fatta attendere: Tina non ha saputo trattenere la commozione, salvo poi scoppiare a ridere e tirare un sospiro di sollievo, consapevole del fatto che fosse tutto finto.

Insomma un gran bello spavento per Tina, che continua ad essere la regina indiscussa di Uomini e donne. I suoi battibecchi con Gemma Galgani sono costantemente all'ordine del giorno durante le puntate del trono over.

Le due dame se ne dicono di tutti i colori e la Cipollari ancora oggi non approvare il modo di Gemma di rapportarsi ai cavalieri che vengono in trasmissione per conoscerla.