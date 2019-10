Continuano gli appuntamenti in compagnia della fiction 'La strada di casa' giunta alla sua seconda stagione e con protagonista l'attore Alessio Boni. Le anticipazioni della quinta puntata in onda martedì 22 ottobre alle ore 21:20 svelano che Fausto dovrà fare i conti con una drammatica situazione. Il proprietario dell'azienda di famiglia subirà una grave ingiustizia pronta ad avere delle conseguenze sulla sua posizione giudiziaria.

Il Morra si troverà alle prese con l'arresto dopo essere stato colto in flagrante e sembrerà essere schiacciante la sua colpevolezza. Il protagonista sarà presente sulla scena del crimine in possesso di un'arma nelle sue mani a dimostrazione di quanto sia complicato far cambiare questa versione. Non ci saranno i presupposti per salvare il signor Morra da tale questione e si preparerà ad affrontare l'interrogatorio del commissario.

L'intervento importante della polizia scientifica intorno a questo caso

Leonardi si impegnerà a smascherare Fausto e provocherà delle contraddizioni nell'animo dell'uomo che non saprà come uscire da questa situazione. Il poliziotto avrà intenzione di far contraddire Fausto con la prima dichiarazione in quanto Morra ha affermato di non essere a conoscenza della vittima. Tutti i suoi sospetti ricadranno sull'imprenditore che si vedrà messo con le spalle al muro, ma verranno fatte delle scoperte dalla polizia scientifica.

Questo retroscena finirà per cambiare la vicenda e si verrà a conoscenza del fatto che Fausto potrebbe non c'entrare nulla con questa scomparsa.

Le forze dell'ordine si renderanno conto che l'orario del decesso della vittima non avrà alcun tipo di coincidenza con il ritrovamento dell'uomo presente sul luogo del delitto. Questo nuovo indizio non risulterà bastevole per risolvere il caso e permettere di scagionare Fausto. Il ritorno della fiction 'La strada di casa' era uno dei più attesi dai milioni di telespettatori italiani per quanto riguarda la stagione 2019-2020.

L'attesa per la seconda stagione della fiction

C'è stato anche il ritorno della quinta stagione di 'Un passo dal cielo', senza dimenticare la terza di 'Rocco Schiavone'. La prima puntata della seconda stagione de La strada di casa ha avuto inizio il 17 settembre e siamo arrivati al quinto episodio che ci accompagna verso la conclusione della fiction. Alessio Boni si conferma essere uno degli attori più apprezzati dal pubblico mettendosi a confronto con svariati personaggi.

L'interprete rimane uno dei protagonisti della Rai e, nella precedente annata, ha vestito un ruolo di rilievo nell'apprezzata Serie TV campione di ascolti e intitolata 'La compagnia del cigno'.