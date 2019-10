Nelle puntate americane di Beautiful in onda nelle prossime settimane, che vedremo in Italia solo fra qualche mese, le diverse vedute nei confronti della custodia del piccolo Douglas continueranno ad essere oggetto di discussione all'interno delle famiglie Forrester e Logan. Hope e Brooke, infatti, si diranno certe che il bambino debba stare lontano da Thomas, da loro ritenuto una persona pericolosa e instabile: per provare a raggiungere il loro scopo, madre e figlia tenteranno di far firmare al rampollo Forrester dei documenti relativi alla custodia condivisa di Douglas, ma senza riuscirci.

E se da un lato Liam comincerà a tirarsi indietro in questa vicenda, dall'altro Ridge andrà su tutte le furie e finirà per litigare duramente con la moglie. Il fatto spingerà Hope a progettare un nuovo piano, sfruttando i sentimenti che Thomas continuerà a provare per lei.

Anticipazioni Beautiful: Ridge, Thomas e Douglas si trasferiscono da Eric

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti, Hope chiederà a Thomas di firmare i documenti per la custodia esclusiva di Douglas ma la richiesta verrà subito rinviata al mittente.

La preparazione di tali carte sarà, in realtà, di un'idea di Brooke, sempre più convinta che il 'nipote' crescerebbe felice e sereno in compagnia di Hope e Liam. La nuova intromissione della moglie non farà piacere a Ridge, che andrà su tutte le furie nello scoprire fino a che punto la consorte si è spinta. Per tale ragione, lo stilista deciderà di correre ai ripari con una mossa estrema: dato che Douglas non avrà nessun legame con gli inquilini di casa Logan (ad eccezione della lontana parentela con Liam), deciderà di prendere con sé il bambino e portarlo a casa di Eric. A loro si aggiungerà ben presto anche Thomas, che lascerà l'appartamento dell'amico Vinny nel quale aveva trovato rifugio per qualche settimana.

Hope usa l'affetto di Thomas per lei

Il trasferimento a villa Forrester non sancirà la fine della diatriba per la custodia di Douglas. Al contrario: le anticipazioni di Beautiful relative alle prossime puntate americane rendono noto che Hope tenterà una nuova mossa per convincere Thomas a firmare i documenti, facendo leva sui sentimenti che il rampollo Forrester continuerà a provare per lei e inducendolo a credere di non averlo completamente dimenticato.

Per tale ragione la ragazza deciderà di trascorrere insieme a lui e a Douglas la notte di Halloween, favorendo di fatto l'avvicinamento di Liam e Steffy. Lo Spencer, infatti, si recherà insieme a Beth nella casa sulla scogliera dove ammetterà di provare ancora un forte legame per la sua ex moglie. Nel frattempo, Thomas e Douglas interrogheranno Hope sul loro possibile futuro insieme, mettendola in una situazione complicata.