Da quando è terminata la messa in onda di Temptation Island Vip 2, Serena Enardu è stata sommersa da commenti negativi e pesanti critiche per la decisione che ha preso al falò di lasciare Pago e, forse, di frequentare il single Alessandro. A poche ore dal confronto che ha avuto con l'ex fidanzato a Uomini e donne, la sarda ha scelto Instagram per replicare a parte degli insulti che riceve da giorni.

Serena non torna indietro: 'Giudicatemi, ma con i giusti modi'

Il periodo post Temptation Island Vip, per Serena Enardu è stato molto difficile: la protagonista del reality, infatti, è considerata dalla maggior parte del pubblico come uno dei personaggi più negativi della seconda edizione, soprattutto per come ha trattato l'ormai ex fidanzato Pago.

Quasi tutto il pubblico si è schierato dalla parte di colui che è stato lasciato, perciò l'ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata sommersa da offese, giudizi molto duri e aspre critiche sull'atteggiamento che ha avuto nel villaggio con il single Alessandro.

Al termine della messa in onda della puntata del Trono Classico di oggi, venerdì 25 ottobre, in rete ha cominciato a circolare un post che la sarda ha pubblicato su Instagram per provare a difendersi dalle tante cose poco carine che si stanno dicendo sul suo conto.

"Potete pensare che sia stato sbagliato il modo, il momento e il posto. Potete esprimere il vostro parere ma, se volete giudicare, fatelo con i dovuti modi", ha esordito Serena nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Rivolgendosi direttamente a chi continua a puntarle il dito contro sui social network, la Enardu ha detto: "Le vostre aggressioni verbali e gli insulti stomachevoli, qualificano voi non me".

L'abbraccio a Uomini e Donne con Pago

A far surriscaldare di nuovo gli animi di chi ha assistito a Temptation Island Vip 2, è stata la puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa poche ore fa. Su Canale 5, infatti, è andato in onda il faccia a faccia tra Serena e Pago a poche settimane dall'addio, un tentativo di chiarimento che inizialmente ha faticato a decollare.

Sebbene Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi abbiano provato a difendere la Enardu dalle tante critiche che sta ricevendo, il suo ex ha tuonato: "Non è giustificabile quello che ha fatto, non scherziamo".

Il cantante, dunque, ha preso coscienza del fatto che la sarda non prova più amore nei suoi confronti, ma non riesce a mettere da parte le immagini che ha visto di lei tra le braccia del giovane tentatore Alessandro.

Dopo quasi un'ora di confronto, Pago ha speso belle parole per Serena, chiedendo a tutto il pubblico che lo sostiene di smetterla di insultarla perché è una brava persona e si merita solo il meglio.

Prima di salutare tutti, i due si sono abbracciati calorosamente, senza nascondere una leggera commozione.