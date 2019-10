Nella puntata del 15 ottobre di Pomeriggio 5, sono stati ospitati Francesca Cipriani, Simona Tagli, Malena e Simone Barbato per dire la loro sull'argomento castità. In particolare, Barbato che ha confermato di essere casto da 40 anni, è stato incoraggiato da Biagio D'Anelli ad andare in discoteca per fare delle nuove conoscenze femminili e provare a sedurle. A quanto pare, il famoso mimo di Avanti un altro è riuscito nell'intento e ha dichiarato di essersi interessato ad una ragazza, alla quale ha dedicato una romantica poesia. Tale poesia però ha un po' messo in imbarazzo la D'Urso che l'ha definità 'osè'.

'Sognando l'Africa' lascia perplessa la conduttrice

Durante la puntata di Pomeriggio 5, Simone Barbato ha dedicato una poesia intitolata "Sognando l'Africa" per una bellissima ragazza di origini africane che ha conosciuto in discoteca. Il mimo, come un uomo d'altri tempi, ha recitato queste parole: "Buccia d'ebano che di pesca non hai il colore ma il velluto. Buccia di banana che di pesca non hai il colore, ma la fortezza.

Ed è l'incontro ambito del frutto proibito". Dopodiché, Barbara D'Urso ha esclamato un po' imbarazzata: "Ma è una poesia a doppio senso?". A quanto pare, le parole di "Sognando l'Africa" hanno lasciato un po' perplessa la padrona di casa che è si è lasciata andare in una leggera risata. Insomma quello che però interessa a Barbato è sapere se le parole della poesia hanno colpito la ragazza della quale si è invaghito. Riuscirà il mimo a fare breccia nel cuore della bella fanciulla? Chissà... per ora non è dato saperlo.

Barbato: 'Per me la verginità è un valore'

Simone Barbato ha confessato di essere casto all'età di 40 anni perché sogna di trovare il grande amore della sua vita, quello che fino ad ora non ha mai trovato. Il mimo ed ex naufrago de L'Isola dei famosi 2017, lo scorso aprile aveva ricevuto l'aiuto de Le Iene show per riuscire a trovare la sua anima gemella. Il comico, però, ha ribadito che non ha alcuna fretta e che vorrebbe donare la propria verginità alla persona giusta, con la quale vorrebbe costruire un legame importante e duraturo.

"Potrei avere molto successo con le donne. Per me la verginità è un valore, non un problema" aveva confessato ai microfoni de Le Iene. Nonostante l'incontro con una giovane donna molto intraprendente, nemmeno l'intervento degli inviati del noto programma gli ha fatto cambiare idea sulla castità. Insomma, Simone Barbato sa bene che questo è un argomento molto privato e delicato e, dunque, può avere la libera scelta di fare ciò che vuole della propria sessualità e del proprio corpo, senza avere degli obblighi imposti dalla società.