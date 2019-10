Dalla Spagna arrivano delle anticipazioni che non sono per niente piacevoli riguardo a ciò che succederà nei nuovi appuntamenti italiani della telenovela Una vita. Nelle puntate in programma tra qualche mese Trini Crespo stringerà finalmente tra le sue braccia la figlia Milagros dopo averla fatta venire alla luce con un parto cesareo d’urgenza. Quando uscirà dall’ospedale la neo mamma verserà in uno stato preoccupante al punto che il medico raccomanderà a suo marito Ramon Palacios di somministrarle delle medicine per tenere sotto controllo la pressione.

La tragedia non tarderà ad arrivare visto che la matrigna di Maria Luisa e Antonito, dopo alcuni giorni di convalescenza, sarà in preda ad una crisi respiratoria proprio quando in camera con lei ci saranno soltanto la sua bambina e Celia. Quest’ultima non presterà soccorso alla sua amica facendola ritrovare senza vita dal marito. Non appena farà ritorno a casa Ramon si lascerà andare subito ad un pianto disperato per non aver potuto aiutare la sua amata.

Trini in pericolo di vita

Negli episodi italiani attuali c’è stata una grande novità nella famiglia Palacios. Dopo aver rischiato di perdere la vita, durante l’inaugurazione della galleria d’arte di Samuel Alday, Trini ha iniziato ad avere degli strani malesseri, ma soprattutto una fame incontrollabile. La Crespo, su consiglio di Fabiana e Celia, ha accettato di farsi visitare da un medico ed è rimasta senza parole quando è venuta a conoscenza di essere in stato interessante.

L’annuncio della gravidanza ha colto di sorpresa anche Ramon che avendo già due figli ha creduto di essere troppo anziano. Dopo aver avuto questa piccola preoccupazione, il Palacios ha reagito con entusiasmo all’idea di dover diventare di nuovo padre. Nei capitoli andati in onda sull’emittente spagnola La 1 TVE verso la fine dello scorso gennaio, e che verranno trasmessi in Italia prossimamente Trini avrà diverse difficoltà con la sua gestazione.

La Crespo, dopo aver assunto la pastiglia prescritta dal medico ed essere rimasta a riposo per non complicare la situazione, apprenderà dal medico che la sua vita è in pericolo.

Milagros viene al mondo, la Crespo muore sotto lo sguardo di Celia

In particolare il dottore allarmerà Ramon dicendogli che sua moglie dovrà partorire il prima possibile per mettere in salvo la creatura che porta in grembo. Fortunatamente l’operazione della signora Palacios riuscirà perfettamente visto che, attraverso un parto cesareo, metterà al mondo la piccola Milagros sana e salva.

A questo punto il Palacios annuncerà la nascita della sua terza figlia a tutti i vicini di Acacias 38. Intanto Celia, avendo da poco abortito, non si separerà dalla nascitura nonostante sia sotto la protezione di Fabiana. Passati alcuni giorni, Trini verrà dimessa dall’ospedale e farà ritorno a casa con la neonata. Successivamente la Crespo si sentirà di nuovo male facendo temere il peggio a suo marito mentre l’atteggiamento ossessivo della Alvarez Hermoso genererà un certo disagio ai neo genitori.

Le condizioni di salute di Trini si aggraveranno sempre di più e nel momento sbagliato ovvero quando si troverà nella sua abitazione in compagnia di Celia. Quest’ultima non appena vedrà la sua amica soffrire a causa di una crisi respiratoria non le darà la medicina salvavita. Il Palacios, quindi, non potrà fare altro che constatare la morte della sua dolce metà in quanto esalerà l’ultimo respiro in sua assenza.