Continuano gli episodi di "Una vita", la soap opera spagnola trasmessa ogni giorno su Canale 5 alle ore 14:10, con i loro colpi di scena. Nelle anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a domenica 26 ottobre, si vedrà Lucia in preda ad un'infinità solitudine. La giovane, infatti, non riesce più a fidarsi delle persone che la circondano, in quanto sembrano tutti essere interessati alla sua eredità. Di seguito, le trame degli episodi della quarta settimana di ottobre nei dettagli.

Samuel si approfitta di Lucia

Per guadagnare un po' di soldi, Samuel decide di vendere tutti gli oggetti di valore che appartengono alla sua famiglia, ma gli abitanti di Acacias si mettono d'accordo a non comprare nulla. Solo Lucia interviene ad aiutarlo, in quanto è ancora molto legata a lui e non riesce a chiudere i rapporti con il giovane. Intanto Felipe e Celia non sono d'accordo sul fatto che Lucia e Samuel abbiano una frequentazione.

Nonostante il parere contrario dei due, Samuel invita Lucia a cena nella sua abitazione. La donna accetta l'invito e lo sorprende restituendogli la statuetta di porcellana che si era rotta e che lei ha provveduto a riparare. Padre Telmo, invece, approfitta della distrazione di Espineira e le ruba una copia del testamento, dopodiché cerca di vedere Lucia per avvertirla delle cattive intenzioni di Samuel nei suoi confronti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La verità sui marchesi De Valmez

Nel frattempo, una notizia riportata dal giornale sconvolge gli abitanti di Acacias: attraverso una ricostruzione molto approfondita viene messa allo scoperto tutta la verità sui marchesi De Valmez. La gente si ritrova in strada spiazzata dall'inaspettata notizia. Padre Telmo teme molto per Lucia, dal momento che è convinto che Samuel la stia usando per cercare di entrare in possesso della sua eredità. Vorrebbe raggiungerla per cercare di proteggerla, ma il giovane Alday lo precede.

Lucia è sola

La Alvarado, accantonando la propria ingenuità, comincia a sospettare degli atteggiamenti di Samuel e ciò la spinge a chiudersi in una profonda solitudine. Crede che tutti siano interessati ai suoi soldi e inizia a non fidarsi più delle persone che le stanno accanto. Mentre Celia cerca di convincere Lucia a rinunciare ai soldi ricevuti in eredità e di dichiarare il suo pentimento al fine di non essere emarginata dalla società, Padre Telmo e Samuel non sono d'accordo e si schierano dalla parte della giovane Alvarado.

In particolare, Padre Telmo vorrebbe fare un sermone a favore di Lucia, ma in realtà ha anche lui uno scopo ben preciso: vorrebbe, infatti, che la giovane cedesse la sua eredità alla chiesa e confida questo suo desiderio a Espineira.